【虛擬試身】體驗實時虛擬自動試衫系統　海港城免費「試穿」品牌童裝

海港城最近與本地數碼人型科技公司Quantum Matrix合作，並聯乘11個童裝品牌，由即日至6月20日，策動全港首個自製個人數碼立體人型試衫實驗計劃 —「My Virtual Closet」活動。商場首度應用Quantum Matrix專利研發「全球首個實時虛擬自動試衫系統」Quantum Fit (QFit)，讓小朋友現場製作個人數碼立體人型（Avatar），線上實時「試穿」今季流行衣飾，冀為小朋友創造消費娛樂新體驗。

▲ 輸入身高、體重及拍照，便可試玩。（海港城提供）

免費製作個人頭像

小朋友只要在活動期間前往海運大廈地下中庭，即可免費製作擁有個人頭像及身型的數碼立體人型，以「真身」即時體驗，並即場360度「試穿」今季最新童裝系列，同時「感受」衣物的質料。只要於場內輸入身高、體重等簡單資料，對準鏡頭拍照，仿真度極高的數碼立體人型便瞬間顯示於場內的屏幕上。

▲ 小朋友可自選個人數碼立體人型的動作姿態、衣飾及背景。（海港城提供）

▲ 男孩子也有不同衣飾選擇。（海港城提供）

試穿11個童裝品牌

參與是次實驗計劃的11個童裝品牌，提供今季男女流行童裝各一套作拍攝及轉換成虛擬版本，當中包括：Burberry Children、Dolce & Gabbanna Children、Fila Kids、 Kenzo Kids、Kids 21、Momonittu、Monnalisa 、Mothercare、NANOS、 Petit Bateau及 Stella McCartney Kids。小朋友可即場即時虛擬自動試穿，並發揮無限想像力，選擇個人數碼立體人型的動作姿態、衣飾、背景及燈光，並轉化成個人化動畫短片珍藏留念，讓未來小主人翁率先體驗未來科技所帶來的消費樂趣。

▲ 活動是全港首個自製個人數碼立體人型試衫實驗計劃。（海港城提供）

化身時裝雜誌模特兒

除了體驗明日科技外，活動更從虛擬走到實景！小朋友可於場內色彩繽紛的天橋上行貓步，化身小小模特兒，成為時裝秀主角！在天橋的另一端設有雜誌封面布景，供小朋友擺出不同姿勢拍硬照，以及登上雜誌封面，成為小明星。

hcKids 「My Virtual Closet

日期：即日至6月20日

地點：海港城海運大廈地下中庭

時間：12nn至8pm

記者：李越樺