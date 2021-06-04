【走私槍械】政府今刊憲修例阻真槍分拆配件運港　料11月1日起生效

▲ 本港走私偷運槍械情況近年漸趨嚴重，有不法之徒利用法律對「槍械」定義漏洞，將槍械原件分拆，再散裝運到香港後再組裝，以逃避法律規管。（資料圖片）

本港走私偷運槍械情況近年漸趨嚴重，有不法之徒利用法律對「槍械」定義漏洞，將槍械原件分拆，再散裝運到香港後再組裝，以逃避法律規管。港府今日（4日）就《2021年火器及彈藥（槍械宣布）（修訂）規例》（《修訂規例》）刊憲，《修訂規例》將於本月９日向立法會提交《條例規例》進行先訂立後審議程序，料於11月1日起生效，以便受影響人士處置有關元件或向警方申請牌照。

《修訂規例》以附屬法例形式將指定的重要火器（即真槍）元件清晰列出為《火器及彈藥條例》（第238章）所指的「槍械」，以打擊不法之徒不當使用槍械，將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為功能完備的真槍，威脅市民的生命及財產安全。

保安局發言人表示，《修訂規例》對真槍元件作出更清晰及更具體的定義。《修訂規例》只針對真槍元件，其他種類的元件，如只適用於氣槍的元件則不受影響。

政府在本年2月進行了為期四星期的公眾諮詢，合共收到257份意見書。大部分回應者支持建議的修訂。就諮詢文件提出的具體問題而言，近九成支持法例對火器元件作出更明確的定義，超過8成同意規管擬議的重要火器元件。另外，有8成的回應者支持在立法建議生效前設立90天的寬限期。

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記者：曾卓鋒