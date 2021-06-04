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【專業失德】西醫陳偉業涉向兒童病人注射過期疫苗　判除牌一個月緩刑12個月

社會 12:04 2021/06/04

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西醫陳偉業涉向兒童病人注射過期疫苗。

醫務委員會今日（4日）就一宗涉嫌專業失德投訴個案展開聆訊，註冊西醫陳偉業被指於2019年3月為一名兒童病人接種四痘混合疫苗（MMRV），未有檢查疫苗已過期2個月，裁定一項專業失德罪成，判除牌1個月，緩刑12個月。

案情指出，註冊西醫陳偉業於2019年3月為一名兒童接種四痘混合疫苗（MMRV），在接種疫苗後，家長要求查閱包裝上的到期日期，發現疫苗已於2019年1月過期，即已過期約2個月。被告隨即為病人作血液檢查，並向病人及家屬致歉。

被告陳偉業今日並無出席聆訊，辯方律師代表認罪，求情時指陳偉業行醫40年且將退休，過往一直細心照料病人，解釋事發時因病人的父親指小孩害怕打針，要求馬上為孩子接種疫苗，導致他忽略了檢查疫苗的到期日。陳偉業在病人父親發現疫苗已過期時，感到十分驚訝，並即向病人致歉，為其作血液測試，重申陳偉業就事件感到後悔。

辯方律師又指，陳偉業在事發生前是診所中唯一一個會檢查疫苗是否已過期的人，在事發後，每次為病人接種疫苗時均會再確認疫苗日期，並要求其診所職員須作同一舉動。

研訊小組主席蔡堅醫生今日判刑時指，為病人注射過期疫苗可以很危險，且為病人打針前先檢查疫苗的到期日並非繁複之事，故裁定他一項專業失德成立，將除牌1個月，緩刑12個月，並與早前被判另一失德事件分期執行。

陳偉業去年亦涉及另一宗專業失德案件，指未有合理的理由下向病人發出上呼吸道感染的轉介信，在2020年11月11日裁定專業失德，亦是除牌1個月，緩刑12個月。

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記者：郭詩詩

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