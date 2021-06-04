【打卡必到】朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位　入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽

▲ 朗豪坊聯乘插畫家WHOSMiNG的Green Therapy日常療癒所，以木製小屋為概念。（相片來源：朗豪坊）

喜歡台灣人氣插畫家WHOSMiNG的作品就要留意了，朗豪坊最近為商場手機應用程式及LP CLUB會員計劃換上全新形象，在4樓開設期間限定Green Therapy日常療癒所，提供一系列獎賞換領，更設多個療癒拍照區，粉絲不容錯過。

Green Therapy日常療癒所，由6月11日起至7月4日開設，由WHOSMiNG創作出四種喜好日常的插畫，包括「美食日常」、「樂活日常」、「玩物日常」以及「運動日常」，可於療癒角落免費打卡。

▲ 日常療癒所四周都有插畫打卡牆。（相片來源：朗豪坊）

下載全新的朗豪坊APP並登記成為LP CLUB會員，即可自選一包本地茶飲店花果飄零推出的專屬DIY特調花茶包，包括胎菊茉莉綠茶、薰衣草龍井茶、玫瑰烏龍茶以及香茅四季春，會員更可即場親手用WHOSMiNG印章DIY包裝。

▲ 下載朗豪坊APP並登記成為會員，即可免費自選一包特調花茶包。（相片來源：朗豪坊）

LP CLUB會員於商場即日消費滿$1,000，即可免費換領本地有機治療師品牌SOVOS Aromatherapy專屬味道的卡片式便攜有機殺菌噴霧劑，有西柚、薰衣草、白蘭花及檸檬草不同香味及療效，配上WHOSMiNG的簡單清新的筆觸，描繪出日常生活中的溫馨療癒時刻。另外亦送出有機農場植物店LAI FARM的小物盆栽盲盒，有羅勒、向日葵、貓草及薄荷四款種子，連花盆、栽培土及種植教學。

▲ 卡片式便攜有機殺菌噴霧上有WHOSMiNG的文青風插畫，實用美觀。（相片來源：朗豪坊）

▲ 小物盆栽盲盒上也有WHOSMiNG的插畫包裝及卡片。（相片來源：朗豪坊）

LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所

地 點：旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓通天廣場

日期：6月11日至7月4日

開放時間：1pm至8pm

記者：張頌婷