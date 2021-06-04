【我是遺物整理師】池珍熙主演韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下

▲ 《Move To Heaven我是遺物整理師》近期成話題。

近期口碑極佳的Netflix原創韓劇《Move To Heaven我是遺物整理師》，取材自現實中韓國遺物整理師的所見所聞。主角從遺物窺探死者的心意再代為傳達，由死亡開始回溯人生辛酸，帶出被子女棄養的老人、韓裔孤兒等社會問題，透過獨特的職人故事探討生死課題，不煽情卻觸動人心。

Netflix的原創劇《我是遺物整理師》由《解碼追兇》（又名《訊號》）的李帝勳、《愛的迫降》的陳俊翔主演，全季10集，題材獨特再加上演出感人，成為近期煲劇熱選。

▲ 《我是遺物整理師》近日成熱捧。

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首集，池珍熙飾演的韓靜佑帶著兒子韓可魯以遺物整理師的身份到達事發現場後，二人即脫下帽子以示尊重，然後講出逝者的死亡日期及報上自己的名字。他們一邊清理現場，一邊用心感受及觀察現場環境，挑出一些重要的遺物收放於黃色小箱子內。

除了銀行存摺、金錢等財物外，遺物整理師還會把死者生前珍藏的相片、制服、書信等保留下來轉交其家人。然而，他們本身並不認識死者，究竟如何分辨出哪些遺物值得保留？劇中柔敦厚的爸爸就如此教導可魯：「只要仔細觀察遺物，亡者就會讓你聽到他們想傳達的話。不過如果沒有用心，就會聽不到。」

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20歲的韓可魯（陳俊翔飾）是亞氏保加症少年，他有過人的觀察力、記憶力、做事認真執著。受爸爸影響，他堅信其工作的使命是代死者把其生前未能說出的話向家人朋友傳達，因此總會鍥而不捨完成工作。

取材自遺物整理師工作見聞

劇中李帝勳為演拳手刻意操肌呈現健碩身形，而現實中只得17歲的陳俊翔演韓可魯更是大受讚賞。這對性格南轅北轍的叔姪，怎樣透過當遺物整理師明白生命的意義？最後一集揭開可魯身世，池珍熙再度客串，故事感動人心。

此劇由導演金晟浩（《媽媽的人生食譜》）和編劇尹池蓮（《花樣男子》）合力炮製，角色全是虛構，但部分個案則是取材自韓國遺物整理師金璽別的著作《離開後留下的東西》。金璽別其實最初任職禮儀師，某次受死者家屬所託，幫忙整理遺物，才展開了相關工作，他把多年來所見所聞於2016年時結集成書。

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▲ 劇情十分感人。

提醒多關懷孤獨的人

金璽別最感觸是，許多人得悉住所附近有人去世時，首個反應是擔心不吉利影響樓價下跌，卻對死者及其家屬漠不關心。而他看到的是在繁忙都市內，有不少人活得辛酸，得不到關懷，最後更是孤獨地離開人世，令他大感心痛。導演金晟浩就強調，拍這部劇不是要帶來甚麼教訓，只是希望提醒觀眾，多關懷世界，留意四周其實有不少需要關懷的人。

《Move To Heaven我是遺物整理師》當中不少金句都令人感動，劇迷亦細心精選如下：

相愛的人不該逼對方做不喜歡的事。 做人要像大樹一樣為這個世界帶來幫助。 心中有什麼，眼裡就會看到什麼。 我以為不懂愛才丟臉，愛一個人也是丟臉的事情嗎？ 眼前擺著一樣的東西，有人看到愛，有人卻看到恨。 就算講話很兇，能夠理解他人心意的就是好人。 雖然希望被記得，但同時，也擔心自己的真實面讓人失望，更對當下的人生狀態感到心寒與憤怒。 幸福是什麼？幸福是讓人心情好的事、一想到就會笑的事。幸福的時候，眼睛就會冒出水。 人到了要分離的時刻，就會變得很不會說謊。 眼睛看不到，不代表不存在，只要你記得，就永遠不會消失。

記者：胡慧雯

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