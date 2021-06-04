【盛夏友晴天】PIXAR新作向大師宮崎駿致敬　重拾那些年的友情與夢想

▲ 《盛夏友晴天》

迪士尼與彼思（PIXAR）繼奧斯卡最佳動畫《靈魂奇遇記》（Soul）後又一原創動畫力作，由《玩轉極樂園》（Coco）、 《玩轉腦朋友》（​Inside Out）及《反斗奇兵》（Toy Story）班底製作新片《盛夏友晴天》（LUCA）。

1.玩轉意大利著名景點

《盛夏友晴天》以意大利著名旅遊景點里維埃拉（Riviera）的美麗臨海小鎮為故事背景，大銀幕上風光如畫，每格畫面都仿如明信片一樣。

由陽光與海、山崖彩色小屋，到令人垂涎的意大利美食如意粉、Gelato雪糕，還有大家熟悉的意大利經典Vespa電單車穿梭其中，處處洋溢別具風情的地中海色彩。

2.小海獸刺激大冒險

今次影片的故事以兩個海獸朋友為主角，造型有趣搞鬼，他們由水裡走上地面，展開一段改變一生的刺激好玩大冒險。

這個純真可愛的成長故事，過程爆笑刺激，大人細路應會睇得開心投入。

3.那些年的友情和夢想

貫徹彼思動畫一向言之有物，今次電影藉著兩隻小海獸的夏日歷險故事，帶出那些年有關友情和夢想的動人回憶，導演說是「給盛夏少年的我的一封情書」，相信成人觀眾會別有一番感觸。

4.向宮崎駿致敬之作

《盛夏友晴天》由憑彼思短片《月亮》（La Luna）贏得奧斯卡提名的恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa） 執導。

故事由導演自身經歷啟發，在意大利里維埃拉成長的他，童年更深受日本動畫大師宮崎駿影響，今次以奇妙想像向大師致敬，故事明顯有《崖上的波兒》感覺，宮崎駿影迷屆時入場或能發現更多各大師致敬之處。

同場加映：張炳強+袁淑珍+梁偉德訪問