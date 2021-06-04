【靚太廚房】梁芷珮一家教煮異國風情美食　女兒至愛「希臘烤雞肉捲餅」飽肚好吃

▲ 梁芷珮一家炮製希臘街頭小食「希臘烤雞肉捲餅」。

旅遊節目《潮什麼系列》主持梁芷珮（Christy）與老公Ken經常周圍列國拍攝當地美食，有烹飪天分的Ken每次返香港後，都會試做一次，味道令一家五口讚嘆！因此，梁芷珮與Ken經常在網上開心share異國風情食譜，今次更特別為TOPick示範一道「希臘烤雞肉捲餅」！

由於疫情關係，Christy近一年多沒有出國拍攝，且一家五口很難外出食飯，因限聚令永遠都是2人、4人，所以兩夫妻就經常動腦筋，炮製多元化又適合小朋友的菜式。可是，Christy沒有烹飪天分，煮出來的都被小朋友嫌棄。

▲ 梁芷珮的女兒Kasey愛食中餐有「米氣」，但爸爸只會煮西餐，所以爸爸常煮可以「撈飯」的菜式氹女兒開心。（黃建輝攝）

反而小時候不懂得烹飪的Ken，成家立室後發掘到天分，他從拍攝《潮什麼》時跟大廚偷師，返港再鑽研，味道獲得全家大讚。其中他們在意大利品嚐過的意式忌廉汁雞胸（Creamy Tuscan Chicken），Christy大讚老公煮出來的風味，與她在意大利食過的是一模一樣。

▲ 梁芷珮聯同老公Ken和女兒一起炮製「希臘烤雞肉捲餅」。（黃建輝攝）

今次兩夫妻示範8歲細女Kasey最喜歡吃的「希臘烤雞肉捲餅」，是他們到希臘拍攝時品嚐過的街頭小食，全希臘都有。這與香港常見的土耳其烤肉捲餅（Turkish Doner Kebab）差不多，但希臘版本會加入薯條，食完非常飽肚！Christy介紹希臘菜其中一個特點︰

當地很多肉類的味道都會帶微酸，是因為加入了很多檸檬調味或做配菜，像今次的捲餅都會加入檸檬汁和刨檸檬皮。

另外，今次的捲餅會用上皮塔餅（Pita Bread），易於超市購買，比常見於墨西哥薄餅（Tortilla）用的較厚身，選購時要留意。

▲ 希臘烤雞肉捲餅伴青瓜酸乳酪醬汁完成！（黃建輝攝）

【希臘烤雞肉捲餅（Greek Pita Gyro Chicken）食譜】

材料

雞胸 600克

皮塔餅（Pita Bread）

薯仔 4個（*建議用美國焗薯）

檸檬 1-2個

紅洋蔥 1個

番茄 1個

希臘乳酪 300克

青瓜 1條

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調味料

大蒜 6瓣（可按喜好加減）

芫荽籽 1茶匙

乾燥百里香（Dried Thyme） 2茶匙（可用已磨碎香料）

煙燻紅辣椒粉（Smoked Paprika） 1茶匙

初榨橄欖油 適量

鹽 適量

黑椒 適量

刁草（Dill） 1/4束（可切碎）

白酒醋 3茶匙

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製法

醃雞胸︰

1. 雞胸切片，備用

2. 壓碎4瓣蒜頭、芫荽籽及切碎百里香

3. 加入煙燻紅辣椒粉

4. 刨1個檸檬皮，刨完將檸檬切半，渣汁

5. 加適量鹽、黑椒及初榨橄欖油

6. 將雞胸與所有調味料拌勻，放入雪櫃最少半小時，愈久愈入味。

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焗薯條︰

1. 以200°C預熱焗爐

2. 去薯皮，切粗條

3. 加入橄欖油、百里香、煙燻紅辣椒粉、鹽調味，可再加黑椒，全部拌勻

4. 放入焗爐，用200°C焗30分鐘（約15分鐘反轉另一面）

**用氣炸鍋只需20分鐘！

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青瓜酸乳酪醬汁（Tzatziki Sauce）︰

1. 青瓜連皮刨絲

2. 加入少量白酒醋、鹽，拌勻後備用，待青瓜出水

3. 用另一個碗，加入2瓣已壓碎蒜頭、刨半個檸檬皮

4. 加入約300克希臘乳酪

5. 加少量白酒醋、鹽、可再加黑椒，拌勻

6. 用乾淨毛巾包著出水的青瓜絲，將所有水分揸乾

7. 將揸乾後的青瓜絲放入乳酪中，拌勻

8. 刁草切碎，可再加入鹽、黑椒調味，拌勻

9. 加入初榨橄欖油及刁草在上面，即成！

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煎雞胸及焗皮塔餅夾餡︰

1. 在鍋中加少許橄欖油，煎熟雞胸，備用

2. 在皮塔餅上加少許橄欖油，掃勻

3. 放入焗爐，用200°C焗至微燶便可

4. 番茄切片、紅洋蔥切條，備用

5. 鋪錫紙，上放皮塔餅

6. 先放青瓜酸乳酪醬，掃勻

7. 再放雞胸、薯條、番茄及紅洋蔥

8. 皮塔餅連錫紙包起，即成！

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採訪及撰文︰林綺玲

攝錄︰湛斯雅、曾嘉文

剪輯︰湛斯雅

場地︰Cook Beyond