【保釋候訊】涉唆使投訴人聘用提出申索　醫委會前委員准保釋轉介區院處理

▲ 被告劉慧兒。（陳卓欣攝）

醫委會前業外委員劉慧兒涉向社區組織幹事披露投訴人資料及詳情，安排唆使對方聘用她向1名醫生提出民事申索，被控1控藉公職作出不當行為罪。案件今（4日）於東區裁判法院提訊，被告暫時毋須答辯，案件押後至6月24日於區域法院答辯，被告續准以5萬元保釋，不得離港及接觸控方證人。

被告劉慧兒（63歲），報稱為律師，控罪指劉於2017年4月1日至2018年1月23日擔任為香港醫務委員會業外委員期間，在執行其公職過程中或在其公職有關的事上，向彭鴻昌披露李守義的個人資料，及其針對黃漢威醫生向醫委會作出投訴的詳情，致使彭鴻昌安排李守義、彭鴻昌及她本人於2017年5月26日會面，其間唆使李守義聘用她針對黃醫生提出民事申索，及透過她的律師事務所接受李守義指示代李守義在該項申索中行事。

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記者：陳卓欣