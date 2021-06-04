【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料起火PM2.5暴增　K Kwong：含二噁英可被吸入肺部深處

▲ K Kwong指，黑煙含二噁英，而PM2.5可被吸入肺部深處而無法咳出來。

本周三（2日）一艘載有約2000噸金屬廢料的躉船，在昂船洲大橋對出海面起火，冒出大量濃煙，多區市民報稱聞到刺鼻異味。其中深水埗的微細懸浮粒子（PM2.5）兩個小時暴增6倍，而遠至馬鞍山的居民同樣嗅到臭膠味。化學系博士K Kwong（鄺士山博士）昨日在其facebook講解金屬廢料起火帶來的影響，

解釋白煙、黑煙、PM2.5以及臭膠味對健康的危害，指出PM2.5可被吸入肺部深處，無法咳出來。

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火災於本周三下午5時許發生，消防出動四條喉及一隊煙帽隊灌救，在晚上11時9分將火警升為3級，並建議附近受煙霧氣味影響的居民暫時關閉門窗，保持鎮定。最終火警在周四（3日）早上8時20分大致救熄。據環保署空氣質素健康指數顯示，深水埗是污染重災區，PM2.5由晚上8點到10點兩個小時內，從16.4微克／立方米暴增至117.2微克／立方米，暴增6倍；而該區錄得的可吸入懸浮粒子（PM10）同時段亦一度飆升至166.7微克／立方米，較世衛建議水平超標2倍。各區污染情形請按【下一頁】

K Kwong當晚在其facebook呼籲九龍區市民勿開窗，建議市民佩戴有防毒功能的「豬咀口罩」或是「納米口罩」，強調「有乜口罩都要戴」。當日火災產生的白煙、黑煙，並傳出臭膠味，遠至沙田及馬鞍山的居民均嗅到難聞氣味。昨日他亦在facebook發文，講解成因及影響：

白煙

成因：

金屬很難著火，但一旦著火就會產生非常濃烈的白煙，即是金屬氧化物，例如：Al2O3（氧化鋁）。

影響：

白煙通常隨風飄揚，但不會飄到很遠，因為它密度高、顆粒大。懸浮粒子水平一般可以去到PM10（10微米顆粒）。

鼻毛未能阻隔PM10，故可被吸入肺部，但身體會透過咳嗽方式把它排出體外。

黑煙

成因：

一般金屬廢料也含有塑膠，例如電線。電線多由一種稱為稱為「聚氯乙烯」 (Polyvinyl chloride, PVC）的物料包裹。PVC含有「氯」，可在高溫下產生「二噁英」（屬於致癌物）。

一般電線的阻燃劑內含有「溴」，因而會產生一部份含有「鹵」（即氯及溴）的有機化合物，部份為致癌物，可存在於自然環境很多年也不分解。塑膠燃燒往往屬於不完全燃燒，會產生碳（黑煙）同埋好多臭嘅有毒有機化合物。

影響：

黑煙含有二氧化硫及二氧化氮這些酸性氣體，一般人吸入這些氣體也會咳嗽得很厲害，若是哮喘或有其他呼吸系統病的人士，則很易因為身體嚴重不適而需入院。

沙田、馬鞍山居民嗅到臭膠味

成因：可以由昂船洲飄至沙田、馬鞍山這些距離較遠的地區，是因為火災發生時吹南風，故可以循九龍山脈及大帽山針山中間的通道紅梅谷吹入沙田、馬鞍山。

PM2.5、PM10

影響：

由於顆粒細，故可懸浮於空氣中，亦可被吸入肺部。PM 2.5（10微米顆粒）比PM10細，可以飄到很遠，亦可被吸入肺部深處，無法咳出來。故此，即使在沙田看不見黑煙，也會嗅到這些懸浮粒子帶來的臭膠味。

口罩可阻隔到 PM2.5及PM10，但不能阻隔二氧化硫及二氧化氮。

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責任編輯：羅嘉欣