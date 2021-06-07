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【TOPick診症室】說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉　情況持續2周須求醫檢查

社會 14:03 2021/06/07

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耳鼻喉科專科醫生鄧志豪建議，如市民喉嚨持續紅腫發炎2星期須接受檢查。

間歇地聲沙或走音可能患上聲帶結節。耳鼻喉科專科醫生表示，經常大聲說話，過度磨擦喉嚨，出現發炎、出血，形成長繭或長瘜肉，導致說話突然走音，或突然不能發聲，他建議喉嚨持續紅腫發炎兩星期或以上，最好進行檢查。

耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受專訪時表示，休息配合適當發音，繭自然會平復，但瘜肉是聲帶中發炎和充血的情況，若瘜肉已形成，即使透過休息或言語治療，亦未能令瘜肉自行萎縮，如果瘜肉體積較大，明顯影響聲帶的質素，一般建議進行手術移除它，效果較顯著。

鄧志豪強調以微創激光進行切除瘜肉的手術，因激光能量可控制，受創的情況減少，傷口較容易癒合。相反，透過傳統方法移走瘜肉，有機會移走部分正常聲帶的組織，導致傷口較大，愈合後疤痕亦較明顯，疤痕一旦的形成，可致聲帶無法回復正常,，出現聲音沙啞的問題。

更多紓緩喉嚨不適的方法和聲帶問題的徵狀，密切留意6月7日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，久咳不癒或患哮喘，即看:

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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