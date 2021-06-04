【育兒難題】奶粉匙與奶樽口一樣大難沖奶　港媽嬲爆︰真係搞到想轉奶粉

▲ 有港媽大呻奶粉匙與奶樽口一樣大，令她難以沖奶。

父母平日照顧嬰幼兒不少得餵奶、換尿片等，如能找到適合孩子的產品就最好。近日，有媽媽在社交媒體大呻奶粉匙與奶樽口一樣大，令她難以沖奶，每次都弄致奶樽口布滿奶粉，她嬲爆指「真係搞到想轉奶粉」。不過，網民就向她提出了不少建議，例如轉奶樽、轉匙羹、用奶粉隔。

一怒之下想轉奶粉

該名媽媽近日於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，詢問群組內其他媽媽的子女有否飲用某牌子奶粉，她表示「開親奶就火」，因為該牌子的奶粉匙與她使用的奶樽口一樣大，因而出現以下問題︰

粉又落唔到，落完又成個樽口都係（奶粉）。食過其他牌子全部個匙都正常，真係就搞到想轉奶粉。

▲ 奶樽口布滿奶粉。（facebook圖片）

她上載了兩張相片，一張照片顯示奶粉匙與奶樽口是一樣大，另一張就見到奶樽口積聚了奶粉，展示出她沖奶時遭遇的問題。

網民︰就嚟開奶都要考牌

帖文一出引發不少媽媽網民討論，有人建議她轉用闊口奶樽或較小的匙羹，又可以用奶粉格來解決問題，不解她何以為此而憤怒。有網民留言，「物件係死嘅，人係生嘅」、「就嚟開奶都要考牌」、「完全唔知有乜好嬲」等。點擊看更多網民留言︰

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有媽媽電郵反映匙羹問題

此外，有媽媽指出自己的孩子飲用同一牌子的奶粉，她曾發電郵投訴關於奶粉匙一事，奶粉商只表示寄回一隻舊款的匙羹給她。她留言︰

舊裝係細匙羹，好用好多，唔明新裝點解唔用細匙羹，諗極唔明咁大個牌子係咪要從用家角度出發。

她認為每日沖奶幾次，匙羹太大成為一件困擾的事。另一位網民也曾傳電郵給奶粉商，建議他們研究所有品牌奶樽的口徑，設計一個可覆蓋的匙羹，對方電話回覆，已有不少客人反映過有關問題。

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責任編輯：王明芳