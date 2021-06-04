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【廁所清潔】馬桶刷極都有難聞尿騷味　揭「致命死角」藏陳年發黑尿垢

食用安全 12:47 2021/06/04

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原來廁板下藏有大量污垢。

想要舒適地坐在廁所享受片刻私人時間，洗廁所功夫絕不能馬虎。然而，儘管刷得乾乾淨淨，有時仍會隱約聞到一陣尿騷味。有澳洲清潔專家近日就解開馬桶異味之謎，原來大家都忽略了一個藏污納垢的致命死角，不少網民看過影片，都忍不住乾嘔。

澳洲清潔專家Kacie近日在Tiktok介紹「專業人士深度清潔馬桶的方法」，她還強調，如果你家中有男生，而你的馬桶即使在清潔後，聞起來仍有一陣尿騷味，就可以參考她的做法。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

目前這段影片觀看次數已超過76萬次，很多人都意識到馬桶需要深度清潔。點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
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她先鬆開馬桶兩側的螺絲，然後把它們放在一邊，她建議可以進行消毒。其後，她就把整個廁板揭開，原來馬桶底面有一層令人作嘔的黃色陰影。

這就是為甚麼廁所總是如此難聞的原因。

浴室放醋辟味

本港高富清潔服務公司負責人過往接受TOPick訪問時指，以衣物柔順劑倒入馬桶水箱，可令沖廁後有芳香氣味。以前有人將肥皂放進襪後，再放入水箱，市面上亦有很多水箱產品，有些甚至會令水時變成其他顏色。

如果想馬桶保持清新氣味，負責人建議，大家可勤清潔，以1:99稀釋漂白水清潔，清潔後可放一小杯醋在浴室用來辟味。

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責任編輯：王明芳

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