【食用安全】廣州荔枝當造最平兩元一斤　提防荔枝病可致腦炎抽搐死亡

▲ 廣州荔枝當造，最平兩元一斤人民幣。

荔枝是夏日時令水果，今年內地多處荔枝豐收，令價格大幅下降，去年賣4、5元（人民幣‧下同）一斤的「妃子笑」和「白蠟」，今年一斤只賣2、3元。廣州有批發商表示，一天批發量可達上百萬斤。荔枝雖然清甜美味，但其實內含天然化學物質hypoglycin A及MCPG，抑制人體產生葡萄糖，如果血糖偏低的兒童空肚大量進食，可致抽搐昏迷，甚至死亡，因此進食份量要適宜。

據內地央視財經報道，今年荔枝劈價平賣，以往荔枝剛上市時，一斤售價20、30元。而最近隨著海南和廣東茂名、徐聞的荔枝陸續上市，令荔枝價格大幅下降。

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央視派出記者到廣州江南果蔬批發市場，發現去年賣4、5元一斤的「妃子笑」和「白蠟」，今年一斤只賣2、3元。荔枝批發商賴先生表示，他們一天可批發十幾萬斤，而批發市場一天整體批發量可達上百萬斤。

荔枝表面看似無害，但前提是要適當控制食用份量。過往廣州一名7歲兒童空腹食了10粒荔枝後曾陷入昏迷，送院被診斷為「荔枝病」，慶幸得到及時搶救，無生命大礙。而在印度北部，亦曾有47名兒童在19年6月因進食過多荔枝，引發低血糖症狀而死於急性腦炎症候群。

本港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），未成熟的荔枝含量更高。這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

空肚食幾十粒可致毒素超標

食安中心建議，想安心享用荔枝，就要向可靠的店鋪選購荔枝。進食之前用流動清水輕輕刷洗荔枝，再剝皮進食。以下是食用荔枝的一些小貼士：

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本港兒科專科醫生歐陽卓倫亦曾受訪表示，兒童空肚食荔枝，甚至把荔枝用來果腹，沒有充足的食物將脂肪轉化成血糖，加上荔枝毒素會抑制血糖製造，從而降低血糖水平，會容易患上急性腦炎。

他表示，患病兒童通常在凌晨3時至早上8時發病，當時血糖水平較低，會容易抽筋。他又舉例，若不享用晚餐就直接進食荔枝，每次又食幾十粒，荔枝毒素就會超標。

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責任編輯：羅嘉欣