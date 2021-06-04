【好人好事】2月大BB跌入鐵路軌空隙　暖男跳落月台︰救人是本能

▲ 內地武漢有一名2月大BB跌入鐵路軌空隙，有名男子跳落月台成功救B。

日前內地武漢地鐵發生一宗意外，一名2個月大嬰兒從BB車跌入鐵路軌，幸好有一名身形瘦削的男士出手勇救，跳落月台與列車之間的空隙，將BB成功救起。事後傳媒找到該名善心暖男，他是一孩爸爸，指自己當時沒有多想就出手，認為救人是本能。

嬰兒跌入地鐵與月台間空隙

據《長江日報》報道，周日（5月30日）傍晚約6時許，武漢地鐵8號線黃浦路站台發生意外，一名手推嬰兒車的媽媽乘坐地鐵，出車門時，嬰兒車被列車和站台的縫隙卡了一下向前一衝，BB車內的2個月大嬰兒就跌入地鐵與月台之間的空隙。

一名退休老師在現場，目擊到當時的情景並拍下短片。他表示剛下車就聽見一群人突然大叫，看到旁邊車門有一個孩子掉進路軌，該名媽媽一邊擋住車門一邊哭著求救，現場很多乘客圍上來幫忙，有的擋著車門，有的大叫「不要開車！」。

▲ 日前，武漢一名2個月大嬰兒跌入地鐵與月台之間的空隙。（影片截圖）

白衣男勇救BB

從影片所見，一名地鐵工作人員也趕到現場跪在地上，想撈起孩子，可是不成功。此時，車廂有一名身著白衫、身材消瘦的男士走出來，退休老師表示該男子沒有說任何話，直接從列車和月台狹窄的縫隙中，側身跳入路軌，成功將BB抱上來。

BB被救上來後，在媽媽懷裡哭了兩聲，臉上沾了一點灰塵，看起來沒有大礙。現場乘客都忙著關心小朋友，沒機會查問那位救人英雄，只見他的白衫弄污及破爛了，隨後很快上車離開，消失在人群中。

只想救人沒有多想

事後很多人都想找出該名救B暖男，翌日，傳媒記者成功找到他，他叫李俊杰，是一名30歲的爸爸，身材瘦削，身高173cm，體重55kg。他見記者第一句是問「孩子沒事吧？」。李俊杰講述了當天情形，坐地鐵放工回家時，在車廂聽到月台上有女人在大聲叫喊，隱約聽到有人說有小朋友跌入鐵路軌，他離小朋友跌落的地方隔了兩個車卡，下車了解。

我第一時間只想著怎樣把孩子救上來，沒多想，真沒多想。我先嘗試在一個位置擠下去，換了三個地方，找到一個合適的地方，就側身慢慢把自己擠了下去。

他表示落到路軌就很寬敞，看到孩子睜著眼睛在哭，他很迅速抱起孩子舉高頭頂，成功交給工作人員。

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好人好事獲獎狀獎金

之後，他把自己撐上來回到月台，並叮囑孩子媽媽帶孩子去醫院，重新上車。當時聽到有乘客大讚，他感覺不好意思，選擇穿過兩個車廂，回到自己最先乘坐的車廂回家了。

我沒有多想，就那樣去做了，一件很平常的事情，我也是一個孩子的父親，看到孩子有危險，第一時間去幫忙這是本能。

BB沒有大礙最令他感安慰。另一方面，有機構知道李俊杰的好人好事，頒發了獎狀及獎金去讚揚他。

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責任編輯：王明芳