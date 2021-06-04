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【賞你遊2.0】首批行程名額4天內換領完畢　第2批60個行程月中公布

社會 12:55 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

首批行程名額4天內換領完畢，第2批60個行程月中公布。(資料圖片)

香港旅遊發展局今日（4日）表示，由於反應熱烈，本月1日推出的「賞你遊香港」首批136個行程，所有名額已經在4天內換領完畢，並感謝市民支持。局方續指，第二批約60個行程將於本月中公布。各旅行團名額有限，先到先得。

去年旅發局首次推出「賞你遊香港」，活動深受市民及業界歡迎，帶動本地消費及旅遊，旅發局於今年5月底透過「旅遊．就在香港」平台，再度推出「賞你遊香港」，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，可換領本地旅遊團名額一個。

活動網址：HolidayHK.com/zh-hk/free-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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