【賞你遊2.0】首批行程名額4天內換領完畢　第2批60個行程月中公布

▲ 首批行程名額4天內換領完畢，第2批60個行程月中公布。(資料圖片)

香港旅遊發展局今日（4日）表示，由於反應熱烈，本月1日推出的「賞你遊香港」首批136個行程，所有名額已經在4天內換領完畢，並感謝市民支持。局方續指，第二批約60個行程將於本月中公布。各旅行團名額有限，先到先得。

去年旅發局首次推出「賞你遊香港」，活動深受市民及業界歡迎，帶動本地消費及旅遊，旅發局於今年5月底透過「旅遊．就在香港」平台，再度推出「賞你遊香港」，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，可換領本地旅遊團名額一個。

活動網址：HolidayHK.com/zh-hk/free-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

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記者：陳麗娜