【新冠肺炎】市民接獲「安心出行」感染通知　5月29日曾訪香港國際教育展要盡快檢測

▲ 第27屆香港國際教育展由廠商會主辦，5月29日一連兩天假香港會展舉行。（廠商會圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇早前稱，本地已達至40日清零。不過TOPick接獲讀者告知，指今日（4日）收到「安心出行」感染通知，內容指衞生防護中心呼籲曾於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測。就此，TOPick正向衞生署及政府資訊科技總監辦公室查詢。

廠商會副會長施榮恆回覆Topick確認，自己曾在5月29日出席教育展，並在「安心出行」收到需要強制檢測的訊息，而他自己早前時間已完成檢測。他續指，廠商會正了解事件，暫時未知涉及影響人數。

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據資料顯示，第27屆香港國際教育展由廠商會主辦，5月29日一連兩天假香港會展舉行，吸引17個國家及地區、共600多間本地、台灣及海內外院校和升學機構加。在29日開幕當天，教育局局長楊潤雄、海關關長鄧以海、人境處處長區嘉宏、消防處處梁偉雄、懲教署署長胡英明、香港公開大學校長林群聲及藝人馬浚偉等亦有出席。

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記者：曾卓鋒、陳子謙