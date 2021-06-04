Hermes春夏9個你一定要知道的手袋　全新帆布Birkin+Kelly帆布手袋面世

▲ Hermes的Kelly bag是每位女士們的終極手袋目標。（圖片由品牌提供）

談HERMES，甚麼都不要說，女士們最想知道還是如何輕易擁有品牌旗下的手袋，不過，當大家還未擁有之前，就必須要懂得以下9個全新手袋，正所謂知己知彼，要懂得出手才是精明的消費者。



帆布Birkin

不須多說，Birkin貴為HERMES王牌手袋款式之一，根本原地踏步推出任何款式都一樣會其門如市，但品牌又怎會甘心如此。在今年夏季推出這一款全新的Birkin 35 Fray Fray「H」帆布手袋，特點除了大家可見袋身用上H字斜織帆布縫製外，袋身兩邊更有著流蘇細節，加上配搭上極高級的swift小牛皮，可說是叫人眼前一亮。

H字的帆布魅力

圖中的H en biais圖案tote bag可說是品牌在設計上新舊融和的結晶，袋身的H en biais圖案原來源自品牌於1970年的創作，經重新修訂後再次面世，圖中這一款tote bag用上顏色漸變的簇絨效果，手袋底部以皮革縫製，加強了袋身的鞏固程度。

迷你Kelly

女士們都喜歡將手袋掛上吊飾，但大家有沒有想過一個吊飾可能比你的手袋還要昂貴？要說的是火熱到步的Kellydole Tadelakt吊飾，吊飾一看便知道是Kelly手袋的迷你版，但原來要追溯歷史可以去到1999年品牌為已丈總裁Jean-Louis Dumas設計的Kellydole手袋迷你版，不過這個新產品，就適合用來將耳筒收藏起來。

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不規則的誘惑

手袋的設計不一定正正方方、四平八穩的，看看這個全新的Hermes Perspective Cavaliere Togo小牛皮手袋，它就用了圓弧線條，原來靈感來自馬鞍的側襟，此外，肩帶的帶釦如像馬鐙皮革般綴上編號，加上有兩款尺寸提供，未來不難成為品牌新一個經典手袋。（$43,800）

黑色簡約

誰說HERMES沒有簡約的設計？這個適合出席晚間場合使用的Mos de Bride Allegro手袋，設計靈感來自馬銜的袋釦，袋身表面是小牛皮，內裡則是小羊皮，而且袋身更有光滑、粒面和exotic skin多種選擇。

帆布Kelly

既然有帆布Birkin推出，試問又怎會沒有帆布Kelly？圖中這個Kelly Sellier 28 Quadrille帆布手袋，帆布應用了3色純棉針織，面料編織成獨特的格紋，令袋身非常筆挺。

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重型愛馬仕

看似是Birkin手袋其實是名為Haut a Courroies 40 Cargo H的帆布袋，多袋口的設計，甚至可以安放水樽，可見靈感來自軍服的Haut a courroies，不過，袋身非常龐大，似乎男生用上更是合適。

皮帶袋子二合一

好的設計愈簡單愈好，將皮帶加上一個小袋其實很易製造，但就是市面上沒有人做出來，於是HERMES今次可以說是只此一家，這條名為Chamonix的小牛皮皮帶，小袋上的Mr Farrier燙印圖案由Kin Fan Lo設計。

新版Aline

這個Aline小袋絕對不是嶄新的設計，但卻是HERMES一直以來幾乎每次推出都必然會被搶購一空的小袋，這一次袋身換上印花斜紋帆布，綴上Rocabar馬術圖案，配合一直沿用開的swift小牛皮肩帶，如無意外應該瞬間會被秒殺。

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