【酒店美食】奕居設本地品牌限定店推純素珍珠奶茶　加推頌缽聲療體驗坊+養生住宿優惠【附預訂詳情】 

▲ 「零罪疚感」珍珠奶茶，選用植物奶、天然糖漿及手工珍珠，全人手匠心製作，含豐富營養及低脂肪。（圖片由酒店提供）

奕居與香港首家以可持續發展概念和健康飲食為題的純素珍珠奶茶專門店Mother Pearl圓貝合作，於6月3日至8月31日期間於奕居開設Pop-Up店，大家可品嚐到「零罪疚感」珍珠奶茶等特色飲品。

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Mother Pearl圓貝將受歡迎的珍珠奶茶以不同植物類食材配合現代製作方法及創新元素，設計出一系列健康、「零罪疚感」低脂珍珠奶茶，選用植物奶、天然糖漿及手工珍珠製作，是代替一般珍珠奶茶的好選擇。

Mother Pearl圓貝 Pop-Up推出一系列熱賣手調珍珠奶茶飲品，並加設於奕居獨家發售新產品和純素曲奇。大家還可品嚐結合港式奶茶及有機咖啡的「鴛鴦 2.0」（細杯港幣$38；大杯港幣$42）、「黑蜜香芋奶」（細杯港幣$40；大杯港幣$46）及選用100% 公平貿易有機濃縮咖啡配搭Happy Cow 純素雲尼拿雪糕的意式咖啡雪糕（港幣$60）。

店內提供更多珍珠奶茶款式，客人亦可透過 FoodPanda 或 Deliveroo 下單。

Mother Pearl 圓貝 Pop-Up

日期：2021年6月3日至8月31日

地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居6樓

營業時間：星期一至日上午11時至晚上7時

預約：5506 3575

定期活動

Mother Pearl 圓貝將於Pop-Up 營業期間定期舉辦不同活動，為迎接 6 月 12 日全球健康日，Mother Pearl圓貝將夥拍iLiving舉辦頌缽聲療體驗坊。60分鐘的冥想課程將引導參加者從深層釋放焦慮，回覆平靜，放鬆情緒。工作坊後參加者更可到6樓享用珍珠奶茶。

日期：星期六 2021年6月12日

時間：第一節 上午10時45分至下午12時 | 第二節 下午1時15分至2時30分

語言：英語

導師：Anita Cheung, iLiving創辦人

門票：港幣$400（透過 Eventbrite 網站報名）

養生旅程住宿優惠

即日起至8月31日，大家可在奕居體驗悠閒養生旅程，每房每晚港幣$4,100元起。凡於6月入住，客人可獲贈由 Mother Pearl 圓貝姊妹品牌 Nourish 贊助的禮品，包括 Monastery 玫瑰潔膚油或草本植物極至精華、本地香薰護膚品牌 VREE 體驗套裝以及兩張Mother Pearl圓貝飲品換領劵。

房間預訂：2918 1838

同場加映：為大家推介簡易甜品食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩