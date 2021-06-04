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【殺神John Wick】甄子丹或加盟《John Wick4》　夥奇洛李維斯大展身手

娛樂 13:00 2021/06/04

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甄子丹有望跟奇洛李維斯合作。（經濟日報圖片）

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神JOHN WICK》系列叫好叫座，日前《John Wick: Chapter 4》將開拍，今日外媒指甄子丹有望加盟系列，跟奇洛李維斯共同抗敵。

有指甄子丹在《殺神John Wick》將演奇洛李維斯中飾演John Wick的老朋友，二人有共同敵人，因此聯手再上戰場。

《殺神》導演Chad Stahelski再次執導，他稱是甄子丹影迷，故十分渴望可以邀到丹爺加盟《殺神》系列。

《殺神John Wick》叫好叫座。

而甄子丹的公司回覆傳媒未否認此事，指甄子丹對選角很有要求，最重要角色有正能量及反映中國文化。丹爺近日亦努力健身，希望以再佳姿態再闖荷里活。

甄子丹曾演出多齣西片，包括《幽靈刺客2》（Blade II）、《3X反恐暴族：重火力回歸》（xXx: Return of Xander Cage）、《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story），及迪士尼出品的《花木蘭》（Mulan）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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