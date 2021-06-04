【交通意外】沙田交通意外校巴鏟上單車徑釀24傷　警將以危險駕駛拘校巴司機

沙田第一城大涌橋路今日（4日）下午約1時發生一宗交通意外，一輛載有約55名學生的校巴與一輛私家車相撞，校巴鏟落城門河河邊的單車徑。

即看交通意外情況：

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警方表示，經初步調查後，懷疑今日下午約1時12分，一名校巴司機在大涌橋路不依照路面標誌指示行車，釀成是次事故。警方經調查後，將以危險駕駛拘捕涉事校巴司機。

消防人員則指出，事件中共有24名傷者，除校巴司機骨折傷勢嚴重外，其餘23名傷者均屬輕傷，送往威爾斯親王醫院、廣華醫院和大埔那打素醫院救治。

沙田區議員黎梓恩表示，發生事故的校巴屬沙田浸信會呂明才小學，大涌橋路往馬鞍山方向暫時全線封閉。

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記者：曾卓鋒