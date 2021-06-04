【交通意外】沙田私家車與載有約50多名學生校巴相撞　司機扭傷送院最少8名學生擦傷

沙田第一城今日（4日）下午約1時發生一宗交通意外，一輛載有約40名學生的校巴與一輛私家車相撞，校巴鏟落城門河河邊的單車徑，暫未收到任何傷亡報告。據現場消息指出，事件中最少22人受傷。

即看交通意外情況：

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警方表示，警方下午約1時10分接獲報案，指在沙田第一城往馬鞍山方面出現交通意外，一輛載有約50多名小學生的校巴，與一輛私家車相撞，校巴鏟落城門河河邊的單車徑。司機腳部扭傷，救出後已送往威爾斯親王醫院，另有多名小學生擦傷。

沙田區議員黎梓恩表示，發生事故的校巴屬沙田浸信會呂明才小學，大涌橋路往馬鞍山方向暫時全線封閉。

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記者：曾卓鋒