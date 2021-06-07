【自助餐優惠】8度海逸酒店味遊8度線自助晚餐　eShop訂8折+每日首100名預訂享額外9折

▲ 8度海逸酒店推出味遊8度線自助晚餐，酒店eShop預訂可享高達8折優惠，每日首100名預訂之客人即可享額外9折優惠。（酒店提供）

8度海逸酒店的8度餐廳由即日起至7月31日，推出「味遊8度綫」自助晚餐，精選過百款新穎時令菜式，而凡於酒店eShop預訂周一至五自助晚餐，即可享8折優惠。預訂周六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠，每日首100名經酒店eShop預訂之客人，更可額外享有9折優惠。

過百款菜式包括有生滾海鮮粥底火鍋、籠仔蒸海鮮（帶子, 鱈場蟹腳, 海蝦及大蜆）、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身及燕窩蛋白梳乎厘。

多款時令海鮮亦會繼續無限量提供，如每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等。刺身區亦會加入軟嫩甘香的和牛刺身，並有多款刺身拼盤及火焰壽司。

▲ 食客可享每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔。（酒店提供）

而即煮枱這次會加入籠仔蒸海鮮及生滾海鮮粥底火鍋，包括蝦、蟹腳、蜆、帶子及青口，粥底鮮味不油膩。切肉枱亦會供應燒特級牛肉或脆皮豬腩，讓食客盡享各國美食。

其餘美食就有花菇扣鵝掌、XO醬西蘭花魷魚、紅酒燴牛尾、正宗印度咖喱牛肉或雞肉、即場焗製的燕窩梳乎厘、酒店招牌芒果拿破崙，以及多款限定口味Haagen-Dazs或Movenpick雪糕。

每位自助餐賓客更可免費任飲啤酒、果汁及汽水，或可以優惠價$88升級至酒精類或$118升級至有汽葡萄酒無限暢飲套餐。而生日之星亦可享半價自助晚餐（以原價計算）、或免費生日蛋糕1磅、或紅/白餐酒1瓶（適用於4人或以上同行優惠）。

味遊8度綫自助晚餐

地址︰九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店大堂

日期︰即日起至7月31日

時間︰6pm-9pm

訂座電話︰2126 1960

網址︰https://bit.ly/3wYzgEF

記者︰黃依情