【造美人】16位參賽者接受3個月改造　面對不留情狠批崩潰落淚

▲ ViuTV另類選美節目《造美人》。

由強尼、沈殷怡、練美娟任主持的ViuTV另類選美節目《造美人》，將由下周一（6月7）起播出。《造美人》以選美和真人騷結合，16位參賽者經歷淘汰後，餘下12位將經歷為期3個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程。

部份《造美人》佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，期間更有大大小小不同的活動、集宿和考驗。當中在不同考試階段均設排名機制，如能名列前矛歸入精英組成為尖子，將得到不同的獎勵和優惠。能夠成為最終造美人冠軍的勝利者，將會得到總值20多萬的豐富獎金和獎品。

【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷 16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】

▲ 《造美人》1號參賽者芷橋。

佳麗接受兩輪遴選

第1集《造美人》內容圍繞初賽正式開始，經過兩輪遴選，專業團隊挑選出16位參加者進入第一輪淘汰賽。其中7位參賽者逐一登場，於一眾評判面前展現愛美的決心，究竟誰能否贏得「改造」的入場券？

其中話題十足的1號參賽者芷橋介紹自己時透露 :「自己這幾年花在外表的費用高達30至40萬元，當中包括join gym、箍牙、割雙眼皮及隆鼻。」

被問到為何整容，芷橋指: 「之前遇過一個男仔，我同佢係性格上好夾，但佢最後都唔認同我，係因為唔夠靚，唔夠瘦，以前喺大學時已俾人bully，我嘅外表，我嘅身材。到返工，有啲私影相擺喺Social Media，跟住又俾人笑，就係因為外表唔得。」

因此她直言：「我要做到一個合格嘅女人，或者特別嘅女人，真係需要咁多努力去變靚，先有資格成為一個女人。」

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1號芷橋情緒崩潰

芷橋嘅外貌被專業團隊評為整容失敗，強尼亦指出參加《造美人》這個節目非常冒險，因為會受到網上好多抨擊。大會亦安排了一班「Mean精」去評論每位佳麗嘅樣貌身材，目的係測試她們的心態夠唔夠強大。

一班「Mean精」評論芷橋: 「一定有整容、整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋、佢係有自信嘅……」芷橋在台上爆喊說：「我真係好開心，有人話我有自信。」

芷橋見完評判團，在後台情緒一度崩潰：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」其他參賽者紛紛上前安慰。

▲ 6號參賽者看過自己變靚的P圖後哭起來。

6號糊里糊塗參賽

另外，任職空姐的5號參賽者Georgia（冼潁琹）介紹自己說：「皮膚唔夠白，眼唔夠大，鼻唔係高，而家最唔滿意係自己個鼻，曾經因為唔滿意自己嘅鼻型，去打透明質酸，因為溶解劑同第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月唔可以見人。」專業團隊認為Georgia鼻子的問題不算大，改造空間較少。

在第1集《造美人》最後出場的參賽者是6號OK（胡靄琪），她的傻大姐個性就令專業團隊哭笑不得，OK指:「我之前一直喺地盤返工，咁風吹雨打，日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，想透過節目執返靚個人。」

大懵的她又指不知道自己參加了選美節目，卻糊里糊塗就入了16強，令全場大笑。專業團隊評論若果要OK變做美人，基本上等於要做一架穿梭機的工程。

同場加映：強尼訪問