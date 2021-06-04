【律政司上訴】黎智英涉刑恐報章記者脫罪　律政司提上訴10月底開審

▲ 黎智英涉刑恐報章記者脫罪，律政司提上訴10月底開審。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，以粗言等辱罵1名報章男記者，期間又指「實揾人搞你」等，黎於西九龍裁判法院經審訊後，被裁定1項刑事恐嚇罪不成立，律政司就裁決以案件呈述形式申請上訴。案件今(4日)於高等法院處理履行義務令申請，法官排期於10月29日進行，預計需時1天。



裁判官鍾明新早前裁定黎智英刑事恐嚇罪不成立，律政司以案件呈述形式申請上訴，向原審裁判官呈交有關案件陳述，包括裁判官裁決是否正確或犯錯等議題，惟裁判官未有就有關文件簽署，並自行草擬1份有關案件呈述之文件。

律政司一方認為裁判官所簽署之提問並不足夠，遂根據《裁判官條例》第119條，向高等法院法官申請履行義務令(Mandamus)， 要求法官頒令裁判官須就律政司所提出之依據簽署。



律政司一方今於庭上陳詞指，原審裁判官草擬之文件並不合適，要求裁判官應就律政司所提出之3個提問簽署。惟黎智英一方代表律師認為，律政司提出的首兩個提問涉及事實陳述，認為只須就法律議題的提問便足夠。



法官陳慶偉同意首兩項提問與第3項提問有重複之嫌，但認為只是字眼問題，重申對此持中立態度，要求雙方就提問達成共識後，再由法官頒令裁判官作出簽署。



律政司及黎智英一方最終同意將作商討，雙方若沒有異議的話，法官陳慶偉表示將於今午以書面形式處理，毋須再開庭處理。法官並將案件呈述聆訊排期於10月29日進行，預計需時1天。

被告黎智英（73歲）早前被控1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。案件經審訊後，裁判官鍾明新裁定黎罪名不成立。

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記者：林育慧