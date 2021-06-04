【發奮苦讀】與好友約定考入大學當舍友 單親女生零補習惡補英文入心儀中學

▲ Nana憑自己的努力，成功獲心儀中學錄取。

因為與好朋友純真的約定，佛教慈敬學校小六女生譚麗娜（Nana），在小四開始發奮向上，她不上補習班，靠自己的方法惡補英文科，最終英文科從不合格到考獲92分，早前中一自行分配學位結果公布，她成功獲九龍城區一間心儀中學錄取。在單親家庭成長的譚麗娜，她的目標很直接簡單，希望日後能夠考入大學，履行與好友的約定，更希望能靠自己找到好工作，買間大房子報答媽媽養育之恩。

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訪問期間總帶著微笑的Nana，自言從小一至小三的成績一般，尤其是英文科更是不合格，幸好靠喜愛數學科拉高整體成績，小四時獲編入精英班，結果卻成了她發奮讀書的動力之一。

我擔心自己入咗精英班的進度跟不上，然後成績不好，會拖累咗全班同學，更加擔心自己小五時無法繼續升讀精英班。

第二個動力看似天真卻很誠實，是來自她與好朋友的約定。Nana表示，她與好朋友都很嚮往大學的生活，尤其是渴望入住大學宿舍過宿舍生活，但要入讀大學，首先要入讀一間好的中學。

我想同好朋友住同一間宿舍！

第三個動力則與成長的環境有關，Nana來自單親家庭，與任職家務助理的媽媽相依為命。她稱，媽媽身兼父職地照顧她，盡力將最好的東西給她，令她不覺得自己缺乏愛，媽媽很少催谷她學業，她能做的就是待媽媽下班後回家為她按摩，幫助媽媽紓緩工作上的疲勞。

媽媽有時會叫我放鬆點，唔好太緊張。

她憶述自己喜歡Barbie公仔，有一年生日，媽媽突然送個公仔給她，令她感動萬分。她更提及，雖然媽媽未至於節衣縮食，但她的衣服卻比媽媽多，坦言將來要找份好工作，買間大房子報答媽媽的養育之恩，「我想買間大屋俾媽媽住！」

不上補習班惡補英文

當學習有了動力，Nana開始集中針對自己的弱科——英文科補起，媽媽曾經安排她上補習班，Nana自言不喜歡補習班過於寧靜的氣氛，從此不再上。她自己有自己的學習方法，每天都至少花1至2小時溫習，她知道上補習班主要是操卷，她主動要求媽媽購買補充練習，回家自己做，鞏固學過的知識。

英文科學習的範疇比較多，學習生字方面，她會主動將知識範圍抄兩次，再背一次，務求自己記入腦。針對自己在功課、評估及測考中常犯的錯誤，她也專門有一本重點筆記簿，將自己經常犯錯的内容抄入筆記簿，提醒自己不要再犯錯。

網上學習資源眾多，Nana也留意到Youtube上有不少人教英文，功課不繁忙時，她會上Youtube尋找教英文的Youtuber，跟住Youtuber去讀英文，提升自己的英文表達能力。

有個Youtuber好出名的，經常打開Youtuber就見到他在教英文，我會跟住他讀，甚至會跟住他唱英文歌，我覺得可以提高到自己的表達能力。

付出努力總有收穫，從小四開始發奮，Nana的英文成績也有進步，她從不合格到合格，再追到優異，最高分更取得92分，足以見證她自己的努力。

早前中學自行派位，Nana心儀的中學改用Zoom Interview，小組討論推介書籍並說明原因。問及有否考慮到自己被錄取的原因，Nana 考慮了幾秒，自信地回答「在6個人小組討論中，我覺得自己表達能力比其他同學優勝。」

除了學術成績外，Nana也熱衷參加不同的活動，她感激學校提供不同的活動讓同學參加，她是學校籃球隊隊員，喜歡唱歌，也喜歡跳舞，更不時在校内校外比賽中獲獎。即將小六畢業，Nana最想能夠在暑假與好朋友在香港本地遊，珍惜互相之間的友誼。

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記者：鄺嫻