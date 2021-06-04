【逆境自強】居港泰婦患癌由放棄治療變積極抗病　本地樂隊寫成勵志歌發放正能量

▲ 居港泰婦患癌憂醫藥費曾放棄治療，但現在已重回生活軌跡。

一旦不幸患上頑疾，患者最關心必然是疾病能否醫治，不過泰國出生、今年65歲並移居香港已經40年的羅平，當確診乳癌後卻擔心未能負擔醫藥費而萌生放棄治療的念頭，幸好最後在親友的勸導下接受了手術而得以痊癒。透過一支本土樂隊「牧民」的協助，羅平的故事被寫成廣東歌，她希望能夠藉著歌曲勉勵同路人。

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羅平跟丈夫育有一子一女，夫婦倆已退休，現隨兒子生活。2019年她被驗出患上乳癌，起初感到乳房脹痛，卻未有理會，半年後發現乳頭開始凹陷，心知不妙，遂跟教會的一班姊妹談起身體的異樣，大家都認為有點不妥，必須立即求醫。後來羅平在教會師母的陪伴下見醫生並進行詳細檢查，得知患上乳癌，必須立即做手術，但羅平的第一個反應竟是︰

我當時不懂驚，只問醫生手術是否很昂貴，然後我說我沒錢，不用做手術了，我選擇不接受治療。

出身鍛鍊出刻苦個性

羅平個性時而剛烈時而感性，她形容自己愛冒險有大無畏精神，此外生活簡樸節儉，這大抵跟她前半生的經歷有關。在泰國偏遠地區出生的羅平，年青時離鄉到曼谷打「住家工」，由於工資微薄，一直過著刻苦的生活，亦因此養成了慳儉堅毅的個性。後來聽同鄉說香港不少家庭都需要聘請家傭，而且生活水平較泰國好，最重要是香港居住環境細小，羅平心想即使打掃也不會太過辛苦，於是1981年當時只是20出頭的她便膽粗粗隻身來港。

羅平最初來港時完全不懂廣東話，只略懂潮語，幸運地到埗後能夠在一潮州人僱主家中工作，主要協助打理僱主的居所及照顧家中的小孩，雖然工資只有數百元，但僱主「包食包住」，平日又沒太多洗費，因此羅平在香港的生活總算不錯。

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不久後羅平認識了現在的丈夫，1983年兩人結成夫婦，她便辭掉「住家工」，跟丈夫租下一間劏房築起愛巢。為了幫補家計，羅平改到電子廠當女工。她說︰

當時在工廠工作可以有$80一日，但由於言語不通，我被其他人排斥，更經常被其他工人指罵，雖然我廣東話還不太好，但也聽懂一點點，他們說我做得太快，似趕著去死。

工作不如意，又剛懷上身孕，羅平便索性辭掉工作，專心當個家庭主婦，如是者直至現在。

積極人生為別人而活

發現患癌後，羅平接受了手術，還要進行連串電療及化療，現在總算康復，但偶有淋巴水腫問題，雙手不時會腫起來。即使過程痛苦，她仍心存感恩，因為她感受到被愛。

兒子和丈夫都很關心我，有時丈夫比自己更擔心，我要反過來安慰他。而教會的一班姊妹尤其師母都對我很好，我患病一直都沒有哭，惟獨有一日師母放工後便立即趕來醫院陪我，見到她很辛苦，我便抱著她哭了出來。聖經說︰『哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰』，我深深感受到別人的安慰及支持，所以康復後我要積極人生，我要為愛我的人而活，為神而活。

以歌曲勉勵他人開心生活

平日沒太多娛樂，篤信基督教的羅平，除了最愛做運動，就是返教會，而今次她就是參加了由基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊轄下Y-Concept Stage，所舉辦的「Living Note 譜寫人生2021」計劃。計劃會將數支本地樂隊跟數位癌症病人作配對，由樂隊將病人的故事譜上樂曲，希望透過歌曲支援癌症病人及其家屬，並鼓勵大眾建立正向的人生觀。

▲ 牧民樂隊表示先將羅平的故事以圖畫紀錄下來，然後再化成文字變成歌詞。（湯炳強攝）

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而負責協助羅平的樂隊叫「牧民」，由4位大男孩組成，他們透過跟羅平的幾次見面，將她的經歷、感受及人生觀等紀錄下來，再放到歌詞之中。問到羅平最想將甚麼訊息放入歌曲中，她說︰

我最愛春天，因為見到花卉盛開，冬天感覺很悲涼，但冬天過去就會有春天。我的偶像是胡楓，見到他我明白人會老，而且人總有一天會離開，但一代過去就有一代新人，我希望癌症病人能開心生活，不要憂愁。

參加今次計劃，對牧民樂隊來說也是個新嘗試，樂隊過往的創作大多圍繞個人身份認同、身處的城市及世界等題材，以一個病人的故事為主題去創作還是第一次，他們利用了4日半時間，特別為羅平創作了名為《咪東近玩》的歌曲。「咪東近玩」是羅平的泰國家鄉話，解作「不用擔心」，亦是她的座右銘，幾位成員便特意用上羅平的母語來做歌名。

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對於羅平的感覺，低音結他手Adoss這樣形容︰「她對於患病的態度很平淡，當我們常因為小事覺得天塌下來，但她卻從容面對。」鼓手大眼補充︰「平姐由最初想放棄治療，到後來積極面對病情，我感覺到她的一份勇敢，很有鼓勵性。」在跟羅平的對話當中，有一件事令主音Ewan印象很深︰

平姐說她平日會到不同地方做見證，當有些人跟她說不喜歡自己母親、對母親感到不滿時，平姐會代對方母親送上一個擁抱，希望對方能感到一份溫暖，所以我很想將此感覺放入歌中。

他們說歌曲的旋律叫人感覺淡淡然，正正想表達出羅平面對癌症的態度，而幾位成員都覺得是次活動很有意義，讓他們能夠以音樂去關心世界。

《咪東近玩》by 牧民

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到冬天

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到今天

氣象與故事像 六合彩波波轉動 無法揣測

眼淚和笑臉無氣味 滲透你衣衫

看著看著便老了

看著電視偶像也老了 你都一樣

要是我被離去 我願我帶着微笑說聲再見

要是我被離去 I hate to say goodbye

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到今天

歲月和空氣無氣味 滲透你身軀

看著看著便老了

看著電視偶像也老了 你都一樣

要是我被離去 我願我帶着微笑說 See You Again

要是我被離去 I hate I hate say goodbye

記者︰梁靜詩

同場加映：黎淑賢訪問