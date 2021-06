【逆境自強】居港泰婦患癌由放棄治療變積極抗病　本地樂隊寫成勵志歌發放正能量

▲ 居港泰婦患癌憂醫藥費曾放棄治療,但現在已重回生活軌跡。

一旦不幸患上頑疾,患者最關心必然是疾病能否醫治,不過泰國出生、今年65歲並移居香港已經40年的羅平,當確診乳癌後卻擔心未能負擔醫藥費而萌生放棄治療的念頭,幸好最後在親友的勸導下接受了手術而得以痊癒。透過一支本土樂隊「牧民」的協助,羅平的故事被寫成廣東歌,她希望能夠藉著歌曲勉勵同路人。

羅平跟丈夫育有一子一女,夫婦倆已退休,現隨兒子生活。2019年她被驗出患上乳癌,起初感到乳房脹痛,卻未有理會,半年後發現乳頭開始凹陷,心知不妙,遂跟教會的一班姊妹談起身體的異樣,大家都認為有點不妥,必須立即求醫。後來羅平在教會師母的陪伴下見醫生並進行詳細檢查,得知患上乳癌,必須立即做手術,但羅平的第一個反應竟是︰

我當時不懂驚,只問醫生手術是否很昂貴,然後我說我沒錢,不用做手術了,我選擇不接受治療。

出身鍛鍊出刻苦個性

羅平個性時而剛烈時而感性,她形容自己愛冒險有大無畏精神,此外生活簡樸節儉,這大抵跟她前半生的經歷有關。在泰國偏遠地區出生的羅平,年青時離鄉到曼谷打「住家工」,由於工資微薄,一直過著刻苦的生活,亦因此養成了慳儉堅毅的個性。後來聽同鄉說香港不少家庭都需要聘請家傭,而且生活水平較泰國好,最重要是香港居住環境細小,羅平心想即使打掃也不會太過辛苦,於是1981年當時只是20出頭的她便膽粗粗隻身來港。

羅平最初來港時完全不懂廣東話,只略懂潮語,幸運地到埗後能夠在一潮州人僱主家中工作,主要協助打理僱主的居所及照顧家中的小孩,雖然工資只有數百元,但僱主「包食包住」,平日又沒太多洗費,因此羅平在香港的生活總算不錯。

不久後羅平認識了現在的丈夫,1983年兩人結成夫婦,她便辭掉「住家工」,跟丈夫租下一間劏房築起愛巢。為了幫補家計,羅平改到電子廠當女工。她說︰

當時在工廠工作可以有$80一日,但由於言語不通,我被其他人排斥,更經常被其他工人指罵,雖然我廣東話還不太好,但也聽懂一點點,他們說我做得太快,似趕著去死。

工作不如意,又剛懷上身孕,羅平便索性辭掉工作,專心當個家庭主婦,如是者直至現在。

積極人生為別人而活

發現患癌後,羅平接受了手術,還要進行連串電療及化療,現在總算康復,但偶有淋巴水腫問題,雙手不時會腫起來。即使過程痛苦,她仍心存感恩,因為她感受到被愛。

兒子和丈夫都很關心我,有時丈夫比自己更擔心,我要反過來安慰他。而教會的一班姊妹尤其師母都對我很好,我患病一直都沒有哭,惟獨有一日師母放工後便立即趕來醫院陪我,見到她很辛苦,我便抱著她哭了出來。聖經說︰『哀慟的人是有福的,因為他們要受安慰』,我深深感受到別人的安慰及支持,所以康復後我要積極人生,我要為愛我的人而活,為神而活。

以歌曲勉勵他人開心生活

平日沒太多娛樂,篤信基督教的羅平,除了最愛做運動,就是返教會,而今次她就是參加了由基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊轄下Y-Concept Stage,所舉辦的「Living Note 譜寫人生2021」計劃。計劃會將數支本地樂隊跟數位癌症病人作配對,由樂隊將病人的故事譜上樂曲,希望透過歌曲支援癌症病人及其家屬,並鼓勵大眾建立正向的人生觀。

▲ 牧民樂隊表示先將羅平的故事以圖畫紀錄下來,然後再化成文字變成歌詞。(湯炳強攝)

而負責協助羅平的樂隊叫「牧民」,由4位大男孩組成,他們透過跟羅平的幾次見面,將她的經歷、感受及人生觀等紀錄下來,再放到歌詞之中。問到羅平最想將甚麼訊息放入歌曲中,她說︰

我最愛春天,因為見到花卉盛開,冬天感覺很悲涼,但冬天過去就會有春天。我的偶像是胡楓,見到他我明白人會老,而且人總有一天會離開,但一代過去就有一代新人,我希望癌症病人能開心生活,不要憂愁。

參加今次計劃,對牧民樂隊來說也是個新嘗試,樂隊過往的創作大多圍繞個人身份認同、身處的城市及世界等題材,以一個病人的故事為主題去創作還是第一次,他們利用了4日半時間,特別為羅平創作了名為《咪東近玩》的歌曲。「咪東近玩」是羅平的泰國家鄉話,解作「不用擔心」,亦是她的座右銘,幾位成員便特意用上羅平的母語來做歌名。

對於羅平的感覺,低音結他手Adoss這樣形容︰「她對於患病的態度很平淡,當我們常因為小事覺得天塌下來,但她卻從容面對。」鼓手大眼補充︰「平姐由最初想放棄治療,到後來積極面對病情,我感覺到她的一份勇敢,很有鼓勵性。」在跟羅平的對話當中,有一件事令主音Ewan印象很深︰

平姐說她平日會到不同地方做見證,當有些人跟她說不喜歡自己母親、對母親感到不滿時,平姐會代對方母親送上一個擁抱,希望對方能感到一份溫暖,所以我很想將此感覺放入歌中。

他們說歌曲的旋律叫人感覺淡淡然,正正想表達出羅平面對癌症的態度,而幾位成員都覺得是次活動很有意義,讓他們能夠以音樂去關心世界。

《咪東近玩》by 牧民

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到冬天

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到今天

氣象與故事像 六合彩波波轉動 無法揣測

眼淚和笑臉無氣味 滲透你衣衫

看著看著便老了

看著電視偶像也老了 你都一樣

要是我被離去 我願我帶着微笑說聲再見

要是我被離去 I hate to say goodbye

過了冬天 到春天 到夏天 到秋天 又到今天

歲月和空氣無氣味 滲透你身軀

看著看著便老了

看著電視偶像也老了 你都一樣

要是我被離去 我願我帶着微笑說 See You Again

要是我被離去 I hate I hate say goodbye

記者︰梁靜詩

