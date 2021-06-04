【打針獎賞】已接種市民於恒隆旗下商場消費100元獲贈200元電子禮券　員工則獲發1000元電子禮券

▲ 已接種市民於恒隆旗下商場消費100元獲贈200元電子禮券。（經濟日報資料圖片）

再有發展商響應港府全民起動接種新冠疫苗，恒隆地產今日(4日)公布，市民於今年9月底前完成接種兩劑新冠疫苗，於恒隆旗下商場單一消費滿港幣100元，即可獲發總值港幣200元的恒隆電子購物禮券，推廣活動的詳情將於稍後公布。

恒隆地產今日公布，顧客於今年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿港幣100元，即可獲發總值港幣200元的恒隆電子購物禮券；而大部分租戶已承諾攜手支持鼓勵全民接種疫苗。推廣活動的詳情將於稍後公布。

另外，恒隆地產亦進一步推動員工及早接種疫苗，合資格香港員工今年9月底前完成接種兩劑疫苗，可獲港幣1,000元的恒隆電子購物禮券及額外2天有薪疫苗假期；若香港員工的整體接種率於今年10月31日前達到7成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得港幣3,000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。

發言人稱，早前已提供彈性讓員工於辦公時間內前往接種疫苗，另亦與一家醫務中心合作，為員工提供免費的疫苗接種服務。

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責任編輯：陳正怡