【非法集會】警方經風險評估　封閉銅鑼灣維園中央草坪、足球場及籃球場

▲ 警方封閉維園中央草坪、足球場及籃球場。(香港警察 fb)

今日（4日）是六四32年，早前有團體計劃於今天在銅鑼灣維多利亞公園進行集會，警方已發出反對通知書禁止集會進行，惟網上仍有人煽動他人前往維園集結。警方經風險評估，並考慮公共安全、公共秩序、他人權利和自由及疫情等因素後，遂於 今天下午兩時 起封閉維園指定範圍，包括中央草坪、足球場及籃球場（封閉範圍見附圖），相關出入口亦已被封閉，藉以阻止已被禁止的公眾集會進行。

警方指，根據情報顯示，有人不顧警方反對，計劃繼續前往維園參與一個未經批准的集結。為阻止一個已被禁止的公眾集會進行，警方根據《公安條例》封閉相關地點及通往該地方的通道，禁止公眾人士進入。警方警告公眾切勿以身試法，試圖參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。根據《公安條例》，參與未經批准的集結一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。參與受禁的羣組聚集亦會干犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）的相關罪行。警方現正密切留意現場情況，如有需要會即時介入，果斷執法。

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港島總區高級警司廖珈奇表示，相關要求已於今午2時起生效，市民若進入圍封範圍即屬違法，可被判處監禁，呼籲市民切勿以身試法並進入相關地點。被問到若市民在其他地方點燭光會否違法時，他指若市民依法進行合法行為不會有問題。若進行沒有違法成分的行為，警方亦不會有任何行動。

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責任編輯：蘇文軒