【擬食狗內臟】老翁撿狗內臟擬食用罪成判緩刑　官指人與狗關係特殊須判阻嚇刑罰

▲ 被告張顯明今獲判緩刑。

六旬老翁去年在馬路上涉從狗隻屍體徒手取出內臟，女途人發現並勸阻他不要帶回家食用，老翁事後被控企圖使用狗肉作食物罪，經審訊後今（4日）在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立。暫委裁判官判刑指，食狗肉會影響公共衛生，考慮到人與狗的特殊關係，須判以阻嚇性刑罰，考慮到案情並非同類案中最嚴重，判監5天，緩刑1年。

被告張顯明（68歲；退休人士）被控於2020年10月14日在落馬洲青山公路新田段的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。



暫委裁判官馮念偉裁決時引述案情指，被告案發當天在馬路上發現1隻唐狗的屍體多次被汽車輾過，被告將屍體拉到行人路上，在屍體體內取出內臟，女途人上前給予被告100元「買嘢食」，並勸阻被告不要取走內臟，被告答應並收下100元，但當女途人要求被告將內臟交出，被告則不予理會，女途人繼續追著被告，被告最終交出內臟。



裁判官考慮過證據後，認為被告的證供不合理及不合邏輯，不相信被告稱想令環境整潔的說法，並指被告在地上拖行屍體，令地面留有血跡，亦會造成環境不整潔，又反問被告「只移走屍體內臟，難道屍體不會造成環境不整潔？」



裁判官亦不接納被告稱出於好心移開屍體，不為意才取走了裝有內臟的膠袋，認為他前言不對後語；而且他接納了女途人的100元，裁判官質疑他若出於好心，理應不會接納金錢，他事後亦沒有致電有關機構或報警處理。



裁判官又直言，被告表示聽不明白女途人的說話是說謊及隱瞞事實，因為被告最終有將膠袋交予對方。



裁判官指被告又稱打算將內臟拿回家才棄掉，因為雙手有血腥味及不清潔，裁判官則反駁，被告將內臟取回家亦會有血腥味，故其做法不合常理。裁判官並接納7名控方證人的證供，認為被告家中有煮食用具、沒有種植物等，判斷他不會用內臟作肥料，並沒有證據顯示他有其他用途，裁定被告罪名成立。



被告親自求情時透露，現已退休及獨居，右腳曾因交通意外受傷，現依靠高齡生果金及傷殘津貼維生，被告表示「我個心不服呀，我做咗好事。」裁判官回應被告可以上訴，但要自行查詢有關程序。



裁判官判刑時指，立法當局早前修訂過有關動物權益的條例，並提高了罰則，顯示公眾對動物保育及尊重生命的意識提高，食狗肉亦會影響公共衛生，考慮到人與狗的特殊關係，要判以阻嚇性刑罰，考慮到案情並非同類案中最嚴重，終判監5天，緩刑1年。

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記者：林欣樂