【封閉維園】警方稱或以武力移除進入者　情況惡劣或擴大範圍

▲ 廖珈奇呼籲，市民切勿進入圍封範圍。（香港警察Facebook）

今日是六四事件32周年，警方今日引用《公安條例》，下午2時起封鎖維園部分區域，包括中央草坪、緩跑徑等。港島總區高級警司廖珈奇指，考慮去年情況及最新情報，認為封閉維園可避免市民參與違法活動。

他續指，現場指揮官會在合理時間，以及情況容許下，盡早解封，但解封前要確保，違法風險減到最低，倘情況惡劣，或會擴大圍封範圍；若有人強行進入封鎖範圍，警方有權使用適當武力，將有關人士移除，強行進入者最高刑罰為12個月監禁。

至於在封鎖範圍外身穿黑衣、點燭光是否違法。廖珈奇稱難一概而論，但市民應心中數，又指警方有需要會查問，了解動機及取證，強調有足夠證據才會採取進一步行動。

被問到今年處理六四集會與去年的方法有異，他表示時代不斷轉變，警方行動有需要與時並進，而港區國安法已經實施，警方所有執法行動，都會考慮港區國安法。

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責任編輯：陳宛彤