選購無線吸塵機6大煩惱！　一文教你揀機貼士加至醒推介

今時今日一部靈活輕巧的無線吸塵機可說是居家必備的電器，但市面上的相關產品林林總總，部分適合用作清潔狹窄空間，但要打掃大範圍的廳房就顯得有心無力；部分吸力強勁，但電力只夠用十多分鐘。究竟怎樣才能揀到一部又好用又可靠的無線吸塵機呢？另外大家最擔心的耐用問題又如何解決？緊記以下6大貼士，相信可以幫你揀到心目中的理想無線吸塵機！

貼士1. 靈活性高先夠方便

市面上的無線吸塵機基本上可以按它們型態歸納為3大類，包括座地式、掛牆式及手提式，三者各有優點和局限。所以如果你想一部機滿足不同家居環境的清潔需要，選購時自然要了解相關產品是否可以靈活調整或配合其他配件。

不同款式的無線吸塵機各有特色，難道要買齊各款放於家中？德國高級家電品牌Miele全新的無線吸塵機就可幫大家解決煩惱！

▲ 想將Triflex變成座地式、掛牆式或手提式Miele無線吸塵機都全無問題，它具備獨家專利*的「一機三用」靈活設計，只需調節主機上下位置便可以輕鬆「變身」成 3種模式，全方位清潔每個家居角落，如此一來便無毋為選擇哪類無線吸塵機而煩惱。

貼士2. 留意產地及測試數據

選購電器最重要當然是品質保證，否則用一兩年便壞的話，既麻煩又浪費金錢。不過單看牌子並不足夠，因為就算是歐洲品牌亦未必是歐洲製造，所以需要留意產品的製造地外，更要留意產品是否通過相關的專業測試，如此一來自然就用得安心又長久。

▲ 來自德國的Miele在吸塵機研發方面已累積超過90年經驗，而其Triflex無線吸塵機更於德國原廠製造，通過10年用量考驗#及多項測試（例如機身及零件便經過合共16萬次耐用測試+），確保耐用。

貼士3. 配合可拆電池更耐用

使用無線吸塵機最怕開頭用好似不錯，但用多幾次「吸吸吓」好快無電，如果每天清潔家居需要分幾次吸塵，絕對是費時失事！雖然坊間的無線吸塵機大都聲稱使用時間長達60分鍾，但不同品牌的無線吸塵機，其電池質素各有差異，令續航力和耐用度大打折扣，所以若有電池生產商的資訊，或有實質的電池測試數據可作參考自然是最好不過。

另外，如果無線吸塵機的電池可以拆卸替換，使用時無疑更具彈性，即使電池老化，也可以配上新電池，毋須更換整部吸塵機。

▲ Miele Triflex不只採用可拆卸電池設計，其高質量的鋰離子電池更是與德國有過百年歷史的著名電池生產商VARTA合作研發，經過5年使用量測試仍能保持8成狀態。

貼士4. 收納儲存要方便

市面上大部分無線吸塵機都無法自己「站立」，需要鑽牆裝架以掛牆式收納，此舉對租屋住的朋友來說自然是有難度。另外，使用掛牆式無線吸塵機時若想暫時停下來處理其他事情，往往需要把它放回掛架，否則只能隨地放，造成不便。因此，大家可因應家居的空間布置，考慮選購哪款無線吸塵機

▲ 由於Miele Triflex 無線吸塵機具備專利的「一機三用」設計*，令它收納時變得更靈活，設有掛牆和可以自己「站立」的座地模式供用家選擇。使用座地模式時可將充電線直接連接電池充電。若存放吸塵機的地方沒有電源插座，則可把電池拆下，透過其附送的充電座為電池充電。

貼士5. 嚴選過濾網防致敏原

吸塵當然想乾乾淨淨，如果屋企有小朋友或寵物，選購無線吸塵機時就更要小心。想跟塵埃、懸浮粒子及塵蟎講再見，無線吸塵機的過濾網非常重要，而坊間不少無線吸塵機雖然配備最高規格的HEPA過濾網，但原來HEPA過濾網的過濾程度都有等級之分，99.999%與99.9%之間，就足足相差一百倍！所以選購時不要以為技術相若，效果便相差無幾，一不留神隨時得物無所用！

▲ Miele Triflex無線吸塵機由HEPA過濾網把關，能鎖住99.999%^的微塵及致敏原，就算私家車廂的罅罅隙隙亦能全面吸走。特別為寵物家庭而設的Cat&Dog型號更配備塵蟎吸頭，塵蟎及致敏原全部插翼難飛！

貼士6. 親身感受最實際

部分人認為，重量和吸力是選購無線吸塵機的關鍵，但淨重量數據往往跟手感有別，加上吸力夠未必等於方便推拉，所以單從規格表大家又怎樣判斷是否適合自己？而且，無線吸塵機的操作方法都會影響吸塵過程所需的體力，有些款式需要用家長按開關才能使用，令用家倍增疲憊感。這都無法從規格表顯示，所以講多無謂，親身到商店試一試最實際，感受一下無線吸塵機的吸力及重量，當然還要一試不同功能，看看是否舒適及符合個人手感。

▲ 部分無線吸塵機的重心集中在手柄位置，長時間使用會難免感到疲倦，而Triflex融合人體工學設計，可將主機重心移近地面，轉移重力位置，降低把手位置重力，拎上手用過，就知不會太攰。

▲ 屋企的地板有地毯和地磚要配合不同的吸頭使用？有Triflex無線吸塵機就毋須煩惱，因它的特闊電動吸頭具備智能地板感應功能，當由硬地板轉到地毯時會自動轉動力，省卻人手轉換的麻煩，並給你舒適有效的清潔體驗；而BrilliantLight照明燈，令暗角的毛髮及塵埃無所遁形，清潔暗角位置自然更輕鬆方便。

Triflex無線吸塵機設有3款型號，現時更有限時優惠，最高節省$1,100！有興趣的朋友記得盡快行動，以免錯失良機。

了解更多產品詳情：(https://bit.ly/3platXW)

* 專利號：DE 10 2016 105 475 B4

# 以最高吸力，平均每週使用48分鐘為基準

+ 包括手柄負載5公斤提放、集塵箱開關及裝卸、電池裝卸、機身直立式停放、掛座上裝卸機身等，合共多達162,000次測試。

^ 根據EN 60312-1 標準



（特約）

