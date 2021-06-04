【聲夢傳奇】譚詠麟現身出力大讚鍾柔美　Hugo獲阿倫指導唱張國榮金曲

▲ 譚詠麟現身《聲夢傳奇》任主理人。

《聲夢傳奇》本周六（6月5日）來到第8集，上星期第四輪比賽完成，紅隊連輸三個回合，導師周柏豪、JW王灝兒及泳兒最後淘汱兩位學員潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska），藍紅兩隊各有5位學員進入下一輪比賽。

而今集特別嘉賓邀來譚校長譚詠麟現身，跟李克勤合體齊做主理人，譚校長並親自落場訓練學員。

▲ 譚校長跟克勤合體唱金曲。

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《聲夢傳奇》現時兩隊學員陣容，紅隊有隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。

藍隊則有隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

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第8集進行第五輪比賽，共5個回合。藍紅兩隊每個回合各自派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

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校長落場指導台風

今集以80、90或者00年代廣東話金曲為主題，譚詠麟現身先跟李克勤獻唱金曲，並擔任主理人，為「聲夢」10強學員進行賽前特訓。

譚詠麟除分享唱歌技巧及心得，並與10位學員在清晨一邊跑步，一邊唱歌練氣，李克勤亦到場為大家打氣。

在比賽第一回合，藍隊派出鍾柔美（Yumi），紅隊則派出黃奕斌（Hugo），二人各長表演跳舞，Yumi演繹Cookies的歌曲，譚校長看完表演後大讚Yumi：「又跳得又唱得！」

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至於Hugo則選唱張國榮的經典金曲，譚詠麟賽前向Hugo分享心得，示範如何運用眼神及表情演繹歌曲。

林君蓮欲突破被Hanji批評

在第二回合，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy），Kaitlyn想加插新嘗試，可惜被評審陳奐仁稱：「演出大力咗，製造咗多餘瑕疵！」

Windy就想証明自己不只識唱高音，故選唱低音比較多的歌曲。卻被紅隊導師JW指不適合Windy唱，不過欣賞Windy有勇氣突破自己！而JW雖然忙於拍攝古裝劇，但前一晚與Windy排練到凌晨12時。

第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）出戰。14歲的Chantel未能理解所選的經典歌曲的意思，李克勤及JW親自分享如何演繹歌曲，李克勤更教Chantel加強「Sweet」效果，指「你這個年齡要有這種感覺！」

同場加映：劉佩玥訪問