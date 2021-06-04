【家電新登場】Philips新推三合一風扇暖風空氣清新機　冷+暖+淨化三合一350°全方位環迴吹送空氣【附價錢詳情】

▲ Philips新推三合一風扇暖風空氣清新機，一機有齊3大常用功能。（圖片由Philips提供）

夏天開風扇，冬天開暖氣，空氣質素差時開空氣清新機，Philips三合一風扇暖風空氣清新機一次過滿足到3個需要！這空清機可做到高效過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風，三大功能，自由轉換，一年四季都合用，慳位實用。

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風扇、暖風及空氣清新三大功能集於一身

天氣炎熱時，三合一風扇暖風空氣清新機可用作風扇，配備三段風速，調校成透心涼的強風或徐徐微風，享受舒適宜人的淨化氣流。

遇上寒冷天氣，可使用它的三段暖風功能，陶瓷發熱元件可3秒極速製暖，快速暖化室內環境，提供舒適和暖的淨化氣流。

整個機身底部可360°吸入並進行三重空氣過濾，去除空氣中的99%細菌、98.5%病毒、異味及有害氣體等，並以350°全方位環迴送風，用家亦可任意調校成 60°或 120°吹送角度，無論身處哪個角落，都能盡享溫度適中的純淨空氣。

再加上內置專業感測器，由數碼介面及四色空氣質素顯示燈即時反映室內溫度和空氣質素，猶如家中的空氣機械人。

3層濾網設計

這空清機特設3層濾網，包括前層濾網、HEPA 濾網及活性碳濾網達致更強效的空氣過濾效能，去除99%細菌及 98.5%病毒，同時過濾空氣中的微塵、寵物毛髮、花粉、塵蟎、霉菌孢子、菸草煙霧、致敏原、有害氣體及氣味。

350°全方位環迴送風

這空清機特設 350°全方位環迴吹送的功能，有助加強室內空氣循環，將潔淨冷、暖風吹送到家中每個角落。另備 60°及 120°，共三段吹送角度，供用家按自己需要調校，十分靈活。

功能多

其潔淨空氣輸送率（CADR）達165立方米／小時，適用面積亦達20平方米，放置於客廳或睡房使用，都同樣恰到好處。

數碼介面及四色顯示燈

其內置專業感測器偵測空氣中小於 2.5 微米的粒子，並透過數碼介面即時顯示 PM2.5 指數及室溫，和以四色空氣質素顯示燈作實時反饋顯示，藍色、紫色、粉紅色和紅色分別代表良好、一般、差和非常差，以便監察家中空氣質素。

另外，在睡眠模式下，裝置上的所有顯示燈都會關閉，配合用家的生活。

無扇葉設計及磁吸遙控器安全又方便

有小朋友的家庭來說，家電的安全永遠是首要考慮，所以這空清機採用了無扇葉設計，減低因觸碰快速旋轉的扇葉而造成的危險，再配合童鎖，使用時更為安全。

操作簡單

以方便為前題，例如機頂的輕觸式面板，操作簡單，亦可使用隨附的磁吸遙控器，方便遙距操作，且能輕鬆地放回機身的背面。定時關機設定可選擇 1-7 小時，極具彈性；更備濾網清潔/更換提示，確保過濾系統時常處於最佳狀態。

Philips 三合一風扇暖風空氣清新機 AMF220/35

建議零售價：HK$3,388

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Philips 客戶服務中心 2619 9663

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責任編輯：王芷瑩