【初步確診】17歲少女染變種病毒初步確診　就讀天水圍中學曾回校上體育課

▲ 17歲少女初步確診，並檢出帶有N501Y變種病毒，現於屯門醫院留醫。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，惟本地零確診或斷纜，消息指一名17歲少女初步確診，並檢出帶有N501Y變種病毒，未有外遊紀錄，疑屬感染源頭不明，就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，6月2日最後上學，全校需強制檢測，及停課至6月24日。據了解患者6月2日有症狀，當日到普通科門診求醫。

天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學回覆TOPick查詢時證實今早約10時接獲衞生防護中心通知，一名高年級學生初步確診，及後亦獲悉其帶有變種病毒，暫仍未知感染源頭。

校方稱，該學生最後一日上課日為6月2日，當日發病，於校內一直有戴上口罩，校方已向防護中心提供該生同班同學及任教老師名單，包括約60名同班同學、選修物理及化學兩科的同科同學、一同上體育課的同學，以及10多名教師，暫時未知會否列為密切接觸者。

校方今日上午11時半起已陸續安排學生分級離開，並須於3日內完成強制檢測；同時獲防護中心要求停課21天至6月24日，期間會安排中一至中五班級網上授課。校方今日亦已即時深層清潔及消毒校園。

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記者：陳正怡