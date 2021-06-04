【拯救生命】14隻走私輻射龜幼龜　4月底獲安排遷至德國柏林動物園新居所

▲ 嘉道理農場暨植物園成功為14隻從香港非法野生動物貿易救出的輻射龜幼龜尋覓居所。（嘉道理農場暨植物園提供）

本港近年走私野生動物活動頻繁，嘉道理農場暨植物園今日（4日）宣布，14隻從香港非法野生動物貿易救出的輻射龜幼龜日前獲嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心安排，並於今年4月26日安全抵達德國柏林動物園，意味動物拯救工作再次取得圓滿成功。

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這批龜隻包括55 隻年幼輻射龜及2 隻同屬極度瀕危物種犁頭龜在2019年9月被走私客置於行李中，從非洲科摩羅島出發，其後在香港國際機場被海關截獲和充公。其中，這批活龜被膠紙綑綁四肢令其無法移動，讓動物承受壓力和痛楚。這批龜隻事後被轉移到野生動物拯救中心接受短期照顧，它們到達本園時，當中大部分體重過輕，其中一隻更腿部受傷。

該名走私客在去年3月30日被香港區域法院判罰監禁24個月，為歷來非法進口瀕危活生動物最高的刑罰。

結案後，園方積極為龜隻尋找永久居所，但受全球新冠肺炎疫情影響，安排航空運輸變得困難。最後，園方今日宣布，在今年4月26日成功安排當中14隻輻射龜往德國柏林動物園，參與保育繁殖和教育計劃，而柏林動物園亦負擔是次航空運輸的費用。

而其餘的41隻龜，嘉道理農場仍為牠們在全球尋找合適的永久居所，包曾安排輻射龜到澳洲三所動物園參與保育計劃，包括達令道恩斯動物園、珀斯動物園及摩哥動物園。

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記者：曾卓鋒