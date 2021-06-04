【沙田車禍】警方指有人不遵守路面交通標誌　慶幸小童全扣安全帶屬輕傷

▲ 警方指有人不遵守路面交通標誌，校巴司機或涉危險駕駛。

沙田第一城大涌橋路今日（4日）下午約1時發生一宗交通意外，一輛載有約55名學生的校巴與一輛私家車相撞，校巴鏟落城門河河邊的單車徑。

警方表示，經初步調查後，懷疑今日下午約1時12分，一名校巴司機在大涌橋路不依照右轉的路面標誌指示行車，而選擇直行，故做成是次事故。警方經調查後，將以危險駕駛拘捕涉事校巴司機。

消防人員則指出，事件涉及1架校巴、1及架私家車和1架輕型貨車。校巴上有1名司機、1名保姆和55名6至13歲的小學生。事件中共有24名傷者，除校巴司機骨折傷勢嚴重外，其餘23名傷者均屬擦傷、受驚等輕傷，送往威爾斯親王醫院、廣華醫院和大埔那打素醫院治理。

香港汽車會會長李耀培分析指，估計校巴司機選錯線後為避開私家車而扭呔轉右，導政鏟上路壆，令前輪凌空。他續指，汽車的前輪操控方向、後輪負責動力，影片中校巴後輪著地但無減速跡象，估計司機慌亂下只顧控制呔盤而忘了剎車。他認為事件涉明顯人為失當，需要調查司機的健康和精神狀況。

即看交通意外過程及情況：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

沙田區議員黎梓恩表示，發生事故的校巴屬沙田浸信會呂明才小學，大涌橋路往馬鞍山方向暫時全線封閉。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、陳梓蔚