【主流道路】女生從未讀過中學憑音樂高級文憑畢業 Esther Chu：鑽研興趣成功機會更大

▲ 女生憑對音樂的熱誠，讀完高級文憑課程。

最近，老公和少年討論他的前路，計劃如何走下去。這位少年其實之前一直逃學，幾乎沒上過中學，後來到了我家營地的青年計劃居住改變，在我們設計的課程就讀了好幾年，才開始不抗拒學習，並且發現他充滿藝術才華，但中英數主科對他來說仍然相當煎熬。

在香港，不需要主科而能夠適合他持續進修的課程寥寥可數。老公說：「咁樣咪唔好行主流嗰條路，自己開一條冇乜人行過嘅路囉！」老公有這樣勇敢的提議，皆因他曾經是這樣的過來人。

他讀到中二因吸毒輟學，後來也在我家營地信主改變，找到了電腦的興趣，因為不需要什麼考試測驗，他有時間純粹為興趣而日夜研究，還自己主動在外考了幾張國際認可的電腦Cert，有機會入了大公司做亞四。後來，因為對電腦的認識，在該公司擔任需要高中學歷的電腦部位置。

這條路是他20多年前自己行出來的。現在，老公已經離開了電腦行業，藉着他的經歷，幫助一班主流教育容不下的青少年，尋找並發展他們的路向。

我認識不少家長都為子女的學業成績非常懊惱，原因是擔心他們的前路，恐怕沒有理想的學歷，便去不到「你想」的方向。

不錯，學歷是一個能力的證明，對於某些職業來說，他們確實需要從你成績單上知道你的實際能力。但今時今日，已經有太多新興行業，需要更多主科以外的才能。如果成績單的學歷不能完全證明你的能力，我們可以拐過學歷的單一路線，開發一條更可表達你能力的出路。

父母其實很了解子女的能力，如果在主流科目怎麼努力都只是一般般，又或已經到了非常惡劣的狀態，倒不如發展他們其他擅長的才能，給他們機會專研自己的興趣，這樣，子女成功的機會會更大。

上星期，帶了這位擅長音樂的青年朋友到新城電台節目接受訪問，她多年前因為情緒問題完全沒有讀過中學。在接受輔導幫助和治療情緒的年月中，努力改變自己和學習音樂，後來更透過完成職訓局的短期計劃，讓她可以沒有中學學歷也可銜接香港知專設計學院，入讀數碼音樂媒體高級文憑課程。

如今青年朋友畢業了，好人好姐一個，沒有半點不上中學的遺憾，更找到自己要走的方向，要不是有那些可以專心改變和研究音樂的日子，她只不過是掙扎着考試茫然不知前路的學生。

你希望子女安全走別人走過的道路？還是放膽闖岀沒有人行過的路來？

父母的勇氣如何？子女的勇氣也會如何 ！

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