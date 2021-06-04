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【新冠肺炎】廠商會接獲衞生署通知初步確診女子上周六曾訪香港國際教育展　呼籲當日入場人士盡快進行檢測

社會 17:17 2021/06/04

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廠商會指上月29日教育展入場人次約4,000人，呼籲當日入場人士盡快進行檢測。（廠商會圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，惟今日（4日）爆出衞生防護中心呼籲曾於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測。廠商會表示，今日接獲衞生署通知，指一名初步確診女子曾於5月29日到訪「第27屆香港國際教育展」。根據資料，該名人士於當日約下午4時到達灣仔會議展覽中心會場。

廠商會在上月29至30日舉辦「第27屆香港國際教育展」，出席嘉賓包括教育局局長楊潤雄、廠商會會長史立德等人。即看當日情況：

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廠商會強調，「第27屆香港國際教育展」嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；所有大會、參展商以及承建商的員工，在展覽開幕前，均已完成2019冠狀病毒病檢測，並取得陰性證明。每名入場人士均有使用「安心出行」流動應用程式或填寫資料記錄表，登記個人資料。所有場內人士亦必須全程佩戴口罩、禁止飲食，並保持社交距離。

廠商會指，在展會期間，場內一切設施，包括演講區、禮物換領處等，均有定時消毒。香港會議展覽中心（管理）有限公司於展會期間，均定時消毒會場、洗手間和公共設施，並在展覽完結後為展覽廳進行深層消毒。

廠商會續指，當日教育展的入場人次約4,000人。廠商會呼籲當日入場人士盡快進行檢測，如有不適，應盡早求診。

相關報道：

【新冠肺炎】市民接獲「安心出行」感染通知　5月29日曾訪香港國際教育展要盡快檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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