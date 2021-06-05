【童年陰影】急凍食材三色豆被嫌棄　營養師平反：營養超乎想像

▲ 很多人都不愛吃三色豆，台灣營養師高敏敏代為「平反」，指出三色豆富營養。

一大包急凍的三色豆可能是不少家庭主婦的「恩物」，冷凍蔬菜方便易儲存，加上烹調很多餸菜都用得到，加入通粉、意粉、炒飯，混入白汁雞柳、咖哩雞亦很常見。可是，很多人嫌棄三色豆，盡量會挑走不吃。近日台灣爆發疫情，民眾搶購糧食，三色豆卻剩很多無人買。台灣營養師就為三色豆平反，指出其營養價值很高。

三色豆富營養

台灣營養師高敏敏於周二（1日）在facebook專頁發帖，分享了三色豆的營養價值，她知道有些人喜歡三色豆，原因是方便又便宜，可是同樣聽說三色豆是多數人童年最討厭的回憶，她決定給三色豆一個機會「澄清」。

三色豆包含紅蘿蔔粒、青豆及粟米粒，高敏敏解構它們，紅蘿蔔屬蔬菜類，含有維生素A及β胡蘿蔔素，功用是守護黏膜健康，增強保護力；青豆屬於澱粉類，有膳食纖維，功用可助便秘不順者排便，此外，青豆可跟精緻澱粉如白飯粉麵等替換吃；粟米亦屬於澱粉類，含葉黃素和玉米黃素，是現代常用3C電子產品手機一族、上班一族的必備營養。

▲ 三色豆包含紅蘿蔔粒、青豆及粟米粒。（istock圖片）

急凍可鎖住營養

有人問冷凍三色豆營養會否變質，高敏敏營養師解釋其實急凍可以把營養和抗氧化物鎖住，一樣能吃進營養的！她再指出三色豆其他優點，包括讓煮飯變得更快速方便，以及讓料理色彩豐富。

不過，她強調三色豆看似是蔬菜，其實除了紅蘿蔔外，青豆和粟米都是澱粉類！如果將三色豆當成配菜再加上主食，澱粉和熱量就會過多，體重也會上升。她建議若是吃多了三色豆，就要跟飯量互相代換一下。控制三色豆的攝取量很重要，而只要適當攝取，三色豆營養超越大眾的想像。

網民︰三色豆必須死

有關帖文被很多網民分享，似乎三色豆各有支持及反對者，有人留言表示真的很喜歡加上三色豆烹調，有的相當嫌棄，當中的青豆更是叫人討厭。另有網民看過營養師的分析後，都對三色豆有少許改觀。更多留言點擊圖片︰

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責任編輯：王明芳