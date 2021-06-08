【直資中學】基督教崇真中學著重品德教育　新開年開辦IAL課程助海外升學

▲ 基督教崇真中學推行小班教學，每班平均只有27人。

基督教崇真中學（下稱基崇）是一所位於深水埗區的直資男女校，由2004年創校以來一直著重品德教育，透過提供不同特色課程及支援培育學生。該校推行小班教學，每班平均人數只有27人。另外設有高中國際高級考試課程（IAL），助學生升讀海外大學。

▲ 基崇以「全校參與模式」，在初中和高中設不同特色課程支援學生。（中學概覽圖片）

推行「全校參與模式」支援學生

為了全面照顧學生六年的中學生涯，基崇在初中級實行「十二門徒計劃」，由一位老師負責指導十二位學生，看顧他們在初中三年的成長歷程。透過舉辦大型活動包括兩日一夜的「生活營」、義工服務或外展體驗，以及外地研習之旅，幫助學生建立歸屬感和全面發展。

另外，學校亦十分重視學生的生涯規劃，透過安排不同講座、工作坊、參觀、小組及個人輔導等，讓中三學生了解升學和就業資訊，從而訂下目標作生涯規劃。

而高中級實行「生命教育計劃」，為學生適應高中學習生活打好基礎，並且為他們日後升學就業作準備。通過領袖訓練、歷奇訓練、生命教育專題講座等，加強學生的正向思維和抗逆能力。

新開年開設國際認可IAL課程

根據校網資料，該校已獲教育局批准，將於2021-2022新開年為中五級學生開辦國際高級考試課程（International Advanced Level，簡稱IAL）。學生除了可以經非聯招（Non-JUPAS）途徑報讀本地大學外，亦可申請報讀英國、歐洲、加拿大及澳洲等地的大學。

選擇修讀IAL的學生，需要修畢中文（GCE-AL中文課程）和英文（IELTS課程）這兩個必修科目，另外選修3至4個學科。學校擬開辦的科目包括：數學、進階數學、物理、化學、生物、會計及心理學。

中一收生準則及學費

據中學概覽資料，基崇中一收生準則為學業成績（50%）、入學面試包括中文、英文及數學科個人面試（40%），以及課外活動及社區服務（10%）。學校的主要教學語言為英文。

該校2020-2021學年全年學費為$37,300，新學年學費有待公布。學校設有獎學金供中一新生申請，申請資格為該學生在其小學六年級學業成績排名屬全級首三名，以及操行優異。

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責任編輯：王明芳