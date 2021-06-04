【沙田車禍】學童事發時聞巨響感害怕「我翻了個筋斗」　教師留急症室安撫學童

▲ 其中一名在車上的學童表示，事發時聽到巨響。（黃傑偉攝）

沙田第一城大涌橋路今日（4日）下午約1時發生一宗交通意外，一輛載有約55名學生的校巴與一輛私家車相撞，校巴衝到城門河河邊的單車徑。警方初步調查指校巴司機不依照路面標誌指示行車，涉嫌危險駕駛。（詳情即看：【下一頁】）

浸信會沙田圍呂明才小學確認校巴上為該校學生，當時有55位學生於車上，當中22人受傷，被送往各醫院治理。署理副校長陳鳳儀表示，校方得知事件後已第一時間趕往現場，所有小朋友當時清醒送院，目前有老師、輔導姑娘等教職員在急症室陪伴學生。她又指，涉事司機為校巴公司職員，就她所知，以往未接過投訴。

其中一名在車上的學童表示，事發時聽到巨響，

聽到好大聲呯一聲，跟住就撞咗去單車徑，我翻了個筋斗，撞到肚。

他又說感到害怕，但感覺當時車速與平時差不多。事發後學生坐在路邊等候救援，有學生頭部受傷接受包紮，坐在輪椅上被推往救護車。

▲ 沙田第一城大涌橋路今日下午約1時發生一宗交通意外。（黃傑偉攝）

該校前校長薛鳳鳴亦在社交平台表示，得知消息後萬分焦急，感恩學生只得是皮外傷，又鼓勵他們把內心的感受積極的與家人分享：

雖然在傳媒新聞中的照片影片，見到師長、家長，甚至途人都陪伴著你們，不過，你們內心的驚恐餘悸可想而知。人生意料之外的事實在不在我們控制之下，隨時發生。內心那份戰兢恐懼是正常不過的，一閉上眼睛就好像重回現場。不過，讓我們學習在驚恐的時候放鬆（你們不是學過放鬆練習嗎？），讓自己重回冷靜；又鼓勵你們把內心的感受積極的與家人分享，把情緒正確地流露出來。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、黃悅晴