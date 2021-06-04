【環保潮流】買National Geographic環保GREEN TEE送種子包　宣揚保護瀕臨絕種動物和大自然

▲ National Geographic推出一系列以環保物料做的GREEN TEE。（圖片由NATIONAL GEOGRAPHIC提供）

National Geographic推出以環保物料製造的GREEN TEE，希望透過這系列提高大眾對全球暖化問題的關注，因此部分Green Tee特意加入瀕臨絕種動物的圖案。​即日起凡購買GREEN TEE，即送Seed Tag Kit，實踐環保。



GREEN TEE採用回收和可生物降解的環保物料而製成，不但為廢棄膠樽尋找新的用途，同時亦可減少對地球原料的需求。​即日起凡購買GREEN TEE，即送Seed Tag Kit，當中包括太陽花種子、紙花盆和種植泥土，親自享受種植太陽花的樂趣！​

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

是次推出的GREEN TEE，當中包括4種環保物料，分別有COOLMAX® ECOMADE、regen™、Organic Cotton及CiCLO®，選購GREEN TEE可減低因環境污染而引起的氣候變化問題，同時關注瀕臨絕種的動物。

COOLMAX® ECOMADE以回收物料製成，帶有涼感特性，吸汗快乾，讓肌膚時刻保持通爽。

regen™以回收廢棄膠樽製造而成的物料，以減少垃圾數量和碳排放量。設計上的改進可為地球提供正面的影響，減慢氣侯變化的過程。​

GREEN TEE採用不使用化學肥料和殺蟲劑的有機棉，從種植到加工的過程均可節省地球的土壤和資源。物料柔軟舒適，可減少皮膚刺激，實行環保時尚。

CiCLO®是可被微生物分解的物料，以減少塑膠的使用量。CiCLO®物料柔軟舒適，亦提供優秀的耐用性。

同場加映：更多簡易食譜，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩