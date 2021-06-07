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【食用安全】男子每日食8粒維他命丸　半個月後皮膚發黃嚴重肝衰竭

食用安全 11:09 2021/06/07

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一名男子每日服用8粒維他命丸，半個月後嚴重肝衰竭。

亂吃保健品，強身隨時變傷身。浙江杭州一名53歲男子因為身體差，易生病，服食維他命增強抵抗力。後來他加大劑量，每天服用8顆，結果感到不適，半個月後小便及皮膚也發黃，往醫院求診後證實嚴重肝衰竭。

澎湃新聞報道，該名53歲男子陳先生（化名）近年做事力不從心，身體變差，動輒生病，更很易感冒。聽從親友的意見後，他決定服用一款進口的複合維他命。起初他每天服食一顆，惟過了一個多星期，身體情況也沒怎麼改善，他曾懷疑是假藥，或是身體太弱，「補得還不夠多」。

於是，他決定加大劑量，每天服用8顆。但不足一星期，他已感到乏力、食慾差；再過10日，更出現小便發黃、皮膚發黃症狀，急忙往醫院求診。經檢查後，醫生發現他黃疸指數高、肝功能差，及後證實嚴重肝衰竭。經診問後，排除病毒性、免疫性等原因，判斷為藥物性肝炎，是複合維他命所致。

醫生要求他立即停服維他命，並進行護肝、抗氧化、改善肝臟微循環等系統治療，持續一個月後，患者各項指標回復正常水平。他解釋，服食保健品後，會經過腸道吸收，然後進入肝臟代謝，可出現兩種致毒可能：服用的保健品本身有毒；或是服用過量保健品，令肝臟運作遠超出負荷。

服用過量維他命　可致腎石或心律不正

綜合香港醫院藥劑師學會會長崔俊明及消委會的意見，長期服用過量維他命C、維他命D及維他命E，可引發以下健康問題：

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【同場加映】8種蔬果含天然毒素可致腹瀉

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責任編輯：羅嘉欣

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