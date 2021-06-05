【新冠肺炎】女星戴口罩勤搓手仍染疫　康復後4個月頻出紅疹肺部吸不滿空氣

▲ 女星戴口罩勤搓手仍染疫，康復後4個月頻出紅疹，肺部吸不滿空氣。

41歲馬來西亞女演員陳諭今年1月不幸感染新冠肺炎，而她的兩歲幼子也相繼確診，經過近10天隔離治療後已康復。陳諭近日接受台灣媒體《東森新聞》訪問，憶述患病經歷及康復後的生活。她指自己直至目前仍要很用力地呼吸，才不致氣喘；而只要不運動，她的肚子就會出紅疹，相信體內仍有毒素存在。

▲ 陳諭今年1月感染新冠肺炎。（圖片來源：陳諭Facebook）

陳諭在1月時因要開拍電影而去做快速病毒篩檢，繼而得知自己確診。她表示自己平時相當小心，出門時經常用消毒液，隨身帶著消毒濕紙巾。而她在確診前沒有工作，只有帶著兒子去超市，相信自己是在超市受感染︰

怎樣感染我也不知道，因為我也是（戴著）口罩，做好所有防護設備，一直搓手、噴消毒液，所以我也不知怎麼回事。

發病初期，陳諭感到比較大的身體症狀，就是不斷發冷出汗、口渴發燒，第2、3天她發現自己無法躺下來睡覺，因為一平躺下來，就很難有空氣進去︰

我必須好像半坐著，枕頭墊在背後，坐著睡才可以。大概第4天起退燒，37.3到37.5度左右，確定完全不燒是第7天。

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陳諭在14天隔離過程中瘦了4公斤。她直指康復後跟以前不一樣：

康復後第一個月，深呼吸是充不滿整個肺，我有很明顯感覺到，自己的肺是有一小塊，是空氣無論如何都進不到這個地方。

到了現在，雖然整個肺可以充滿，但是很快，氣就會用完，所以我就必須很用力地去呼吸，確保我的氣可以不斷吸進去，才不會容易喘。

到了康復後第4個月，亦即是目前，她仍然感到整個人很易累，但沒有像剛剛康復時，整天覺得自己很虛，常常頭暈、需躺在床上，全身痠痛。

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陳諭分享，自己的復原方式是飲大量水，聽從中醫建議戒冰冷食物，盡量喝熱飲或室溫飲品。另外她會每天運動至少一個小時，快走跑步機一個小時，讓全身冒汗：

我有發現只要一、兩天不運動，肚子就會排很多一顆一顆，像紅疹。可是如果持續運動，疹子就不會出來，所以我相信（體內）還是有毒素存在。

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責任編輯：羅嘉欣