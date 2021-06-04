  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見

社會 18:17 2021/06/04

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港醫學專科學院主席梁嘉傑。（梁偉榮攝）

港府近日修例，提出引入海外醫生解決本地醫生不足問題，而立法會即將成立法案委員會，審議引入合資格海外醫生在本港免試註冊的機制。香港醫學專科學院主席梁嘉傑於今（4日）表示，引入海外醫生是解決人手不足問題之一，但強調並非唯一解決方法。他指出，醫專早前已去信食衞局反映3大要求，包括醫生質素必須受保證、本地畢業生不可有不公平待遇、及必須保持醫生專業自主精神。

他又指，已經去信食物及衞生局，要求在海外醫生來港前，及完成5年實習期正式在香港註冊前，除了由僱主審批，亦有獨立的機構參與評審過程，強調醫專並非不信任僱主，但有客觀、沒有利益衝突的機構參與篩選過程，可以中增加社會及業界對新機制的信心，防止有人認為僱主會因為人手短缺，而聘請未達水平的海外醫生。他又舉例，本地醫科生在公營醫院實習，大學亦會參與審核，強調絕對不是加設一度閘門，拒絕海外醫生在本港註冊。

梁嘉傑又指出，新設的特別註冊委員會應該加入業外委員，認為專業自主不等於只有醫生才有資格作決定，業界人士有時候反而會看不透，加入包括病人組織在內的業外委員可提供多角度意見。醫專早前已獲食衞局回覆，表明有關要求將會於立法會議研究討論。

被問到有傳媒指專科培訓名額不足，連本地醫生亦得不到足夠供應時，他表示未來可再改變培訓名額，醫管局的培訓名額可先給予本地醫生後，再給予其他非本地醫生，而私家醫院只要符合要求，亦可以成為培訓中心。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

【引入海外醫生】合資格者在港公營機構工作5至12年才可註冊　不影響本地醫生專科培訓
13:03 2021/05/23
【引入海外醫生】合資格者在港公營機構工作5至12年才可註冊　不影響本地醫生專科培訓
【引入海外醫生】立法會首讀草案　陳肇始：人手不足問題逼在眉睫
19:17 2021/06/02
【引入海外醫生】立法會首讀草案　陳肇始：人手不足問題逼在眉睫
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
14:46 2021/06/03
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院
21:45 2021/06/03
【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院
【保釋候訊】涉唆使投訴人聘用提出申索　醫委會前委員准保釋轉介區院處理
今日 12:26
【保釋候訊】涉唆使投訴人聘用提出申索　醫委會前委員准保釋轉介區院處理
【食用安全】廣州荔枝當造最平兩元一斤　提防荔枝病可致腦炎抽搐死亡
今日 13:13
【食用安全】廣州荔枝當造最平兩元一斤　提防荔枝病可致腦炎抽搐死亡

你可能感興趣

【引入海外醫生】合資格者在港公營機構工作5至12年才可註冊　不影響本地醫生專科培訓
13:03 2021/05/23
【引入海外醫生】合資格者在港公營機構工作5至12年才可註冊　不影響本地醫生專科培訓
【引入海外醫生】立法會首讀草案　陳肇始：人手不足問題逼在眉睫
19:17 2021/06/02
【引入海外醫生】立法會首讀草案　陳肇始：人手不足問題逼在眉睫
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
14:46 2021/06/03
【公職行為不當】醫委會前業外委員涉透露病人資料及唆使病人向醫生索償　遭廉署落案起訴明日提堂
醫生 實習 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 大學 畢業 私家醫院 立法會 食物及衞生局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶