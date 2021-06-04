【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見

▲ 香港醫學專科學院主席梁嘉傑。（梁偉榮攝）

港府近日修例，提出引入海外醫生解決本地醫生不足問題，而立法會即將成立法案委員會，審議引入合資格海外醫生在本港免試註冊的機制。香港醫學專科學院主席梁嘉傑於今（4日）表示，引入海外醫生是解決人手不足問題之一，但強調並非唯一解決方法。他指出，醫專早前已去信食衞局反映3大要求，包括醫生質素必須受保證、本地畢業生不可有不公平待遇、及必須保持醫生專業自主精神。

他又指，已經去信食物及衞生局，要求在海外醫生來港前，及完成5年實習期正式在香港註冊前，除了由僱主審批，亦有獨立的機構參與評審過程，強調醫專並非不信任僱主，但有客觀、沒有利益衝突的機構參與篩選過程，可以中增加社會及業界對新機制的信心，防止有人認為僱主會因為人手短缺，而聘請未達水平的海外醫生。他又舉例，本地醫科生在公營醫院實習，大學亦會參與審核，強調絕對不是加設一度閘門，拒絕海外醫生在本港註冊。

梁嘉傑又指出，新設的特別註冊委員會應該加入業外委員，認為專業自主不等於只有醫生才有資格作決定，業界人士有時候反而會看不透，加入包括病人組織在內的業外委員可提供多角度意見。醫專早前已獲食衞局回覆，表明有關要求將會於立法會議研究討論。

被問到有傳媒指專科培訓名額不足，連本地醫生亦得不到足夠供應時，他表示未來可再改變培訓名額，醫管局的培訓名額可先給予本地醫生後，再給予其他非本地醫生，而私家醫院只要符合要求，亦可以成為培訓中心。

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記者：洪芷晴