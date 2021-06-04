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神劇《西部世界》主創電影新作《回憶潛行》　吳彥祖惡鬥「狼人」曉治積曼　

娛樂 18:21 2021/06/04

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男神吳彥祖在荷里活電影《回憶潛行》（Reminiscence）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合作，該片首條預告片在今日（6月4日）推出，吳彥祖與曉治積曼兩位型佬在戲中為敵對關係，兩人並都在預告片段中騷肌。

《回憶潛行》由大熱神劇《西部世界》（Westworld）編導及主創之一Lisa Joy編導，並與丈夫兼該劇另一主創Jonathan Nolan夫妻檔監製。故事講不久將來的美國邁阿密，因全球暖化幾乎被海洋淹沒，住在迷失之城的私家偵探Nick（曉治積曼）擁有讀心能力，能夠潛行客人心靈世界，協助找回失落記憶。

神秘女客人Mae（莉碧嘉費格遜）出現，徹底顛覆他人生，更令他產生著一種不能自拔的執念。Nick鍥而不捨追查Mae失蹤真相，與此同時更捲入了不為人知可怕陰謀。眷戀過去，真的可以改變命運和將來？

其實Jonathan Nolan即是著名大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的胞弟，他與哥哥曾聯合編劇《死亡魔法》（The Prestige）、《星際啟示錄》（Interstellar），以及《蝙蝠俠》系列。

撰文 : TOPick柴犬出動

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