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【理想僱主】馬會獲選本港最具吸引力僱主　社會貢獻及財政健康均居榜首

社會 18:28 2021/06/04

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香港賽馬會於國際人力資源機構Randstad的2021年僱主品牌調查中，獲評選為香港最具吸引力僱主。（馬會提供相片）

國際人力資源機構Randstad今天（4日）公佈2021年僱主品牌調查，香港賽馬會獲評選為本港最具吸引力僱主，於本港75間大型企業中，各項指標獲最高的整體評分。調查反映，馬會在貢獻社會、良好企業信譽、財政健康，以及疫情期間工作保障方面都有出色表現。

調查於今年1月訪問2,630名18歲至65歲在港工作的人士，今年調查特別關注在新冠肺炎疫情前後，職場信心的轉變。

香港賽馬會人力資源及組織發展事務執行總監王舸表示，馬會相當重視員工發展，「面對多變的環境及未來挑戰，持續投資員工的能力發展及成長至關重要。」

馬會表示，疫情期間堅守公眾安全健康，得以一直「馬照跑」，持續為社會貢獻稅款及慈善捐款，至今已審批撥捐超過10億元。

馬會為感謝員工的努力，在疫情期間為員工提供支援，實施多項措施，包括彈性工作安排、交通津貼等，又為合資格員工提供特別津貼，以保障員工的健康及福祉，最近亦推出自願性質的新冠肺炎疫苗接種支援計劃，為員工提供特別假期，以及額外的醫療和人壽保險保障。

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責任編輯：徐紹軒

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