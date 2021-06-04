【立法會】財委會通過逾47億元撥款項目　注資創新及科技基金

▲ 創新及科技局局長薛永恒今出席立法會財委會。（林宇翔攝）

立法會財務委員會今通過47億5000萬元追加撥款項目，注資創新及科技基金。創新及科技局局長薛永恒表示，本港投放資源培養科技人才，推動科研發展，可吸引海內外資金到港投資，帶來經濟增長。

薛永恒今在財委會稱，基礎科研及人才培訓是香港經濟新動力的基礎，由於當局在創科基金方面投入資源，本港的初創企業吸引的資金，從2014年的12.4億元，增至2018年的163億元；至於本港初創企業方面的數目，亦由2014年的1100所，上升至2019年的3400所，僱用人數亦由2400人上升至10700人。

銅心抗疫口罩由創新及科技基金資助，多名議員在會上批評，口罩未有得到市民的廣泛使用，情況並不理想。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻指，當局一共製造1078萬個銅心口罩，現時已派發接近1077萬個，強調本港不少基層家庭對口罩有需求，更有其他不少地方向香港查詢有關製造該口罩的經驗和設計詳情。

會上多名議員關注，創科基金下「科技券」的審批時間過長。實政圓桌立法會議員田北辰指，不少企業在疫情下未能等到科技券便已倒閉

經民聯立法會議員林健鋒認為，本港要借大灣區的機遇，多與大灣區城市的科研機構合作。薛永恒指，相信與大灣區協作，可令香港的創科帶來無限機遇

就Facebook去年在美國政府施壓後，包括Facebook在內的一個財團撤回申請在加州與香港之間建設一條新的互聯網管道，新民黨主席葉劉淑儀憂慮，香港長遠的數碼基建會否受影響。薛永恒回應指，長遠或會帶來憂慮，但現時未見即時影響，強調香港要自強，當局亦會抓好大灣區和十四五規劃的機遇，運用國家在創科發展方面的投入，鞏固香港的位置，香港面對地緣政治帶來的影響，亦要小心留意。

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記者：尹櫻霖