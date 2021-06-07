【靚太安樂窩】單親媽花$2.2萬改造200呎私樓　訂造高架閣樓床送12歲女兒大書枱

▲ 一位單親媽花$2.2萬改造200呎私樓，為女兒增加學習空間。

香港樓價上升，不少人因買不到樓或者排不到公屋，無奈租屋生活。近日有一名單親港媽分享她為租住的200呎私樓大改造，增設5尺閣樓床及床下書枱，令空間更實用，12歲的女兒亦有舒適空間做功課和溫習。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

這港媽把裝修經歷分享到家居裝修設計分享Group，得到不少網民讚賞，認為她能在細小空間做到大床及書枱，裝修效果美觀。這港媽阿FI接受TOPick訪問，分享她裝修原因及裝修特色。

$2.2萬裝修單位

阿FI和12歲女兒及1隻貓咪租住朋友的200呎私樓單位，由於朋友容許她裝修，所以租住一年後，決定改造一個更適合她們需要的單位。阿FI指裝修前單的格局不方便生活，採用雙層床，空間很細，

如果開了飯桌，根本冇路可以行。同樣女兒平常練古箏，開咗個古箏，放喺床前面，都冇其他空間出入。

阿FI希望裝修後可以增大單位空間感，朋友到訪有位置坐，女兒又可更方便練古箏，因此花$2.2萬裝修單位。

取捨床底空間床上樓底高度

由於女兒不介意和阿FI睡在同一張床，「裝修公司」建議用高架閣樓床，造5尺大床。由於樓底只有2.7米，阿FI要在床底空間床上樓底高度作出取捨。

她把床的空間調到90cm，床底調到180cm高，因為女兒在書枱的時間長，希望165身高的她使用是不會撞到頭。

欄杆方面，阿FI轉用了強化的玻璃，而床底增設了LED燈。高架閣樓床的樓梯是櫃子，可以擺放衣服子雜物，增加收納空間。

裝修後，阿FI指第一天睡覺時有點害怕，因為床很高。不過現在已習慣了，完全沒壓迫感。

雖然好多人話張床既位置有壓迫感，但其實用來訓覺，我又唔覺得係問題。

不想為生存而生存

雖然這單位是租住，但阿FI希望自己住得舒服，不想為生存而生存，應該享受生活。裝修後，她回家都覺得很舒服，心情也很開心。

我跟女兒都很喜歡，一齊訓，都冇咩問題。貓咪第一個試床，很快適應。

這個新裝修暫時可以滿足未來幾年的需要，女兒2至3年後會到外國讀書，所以這裝修不成問題。而租住單位同時，阿FI一直有申請公屋，希望可以改善生活環境，到目前為止，申請了5年，還在等待中。

每個人都有選擇的，這個設計，滿足到我的要求就可以了！

這是舊式私樓細單位，我都想買大點，我都想住公屋，都要呢個地方容許先得！

網民回應

阿FI把裝修經歷分享到Facebook群組，除了得到網民的讚賞，亦有人會質疑她的設計。有人擔心大床旁便是冷氣，長期吹著頭會不舒服，阿FI指不會使用這冷氣，會使用床對面的另一部冷氣。

有人擔心高架閣樓床不能負荷兩個人的重量，擔心會發生意外。阿FI笑指經過女兒在床上輾轉反側，「郁身郁勢」，都沒有問題。

裝修詳情

是次裝修，阿FI選用了新築建工程公司幫忙，花了2-3天完成裝修，連訂造傢俬及樓梯櫃，再安裝淘寶書枱、電視櫃、客廳燈，花費$2.2萬。

同場加映：更多私樓大改造報道，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩