【疫苗接種】新鴻基地產郭炳聯向員工發信呼籲接種疫苗　推「日日有獎抽」活動包括每日一部iPhone12

▲ 新鴻基地產主席郭炳聯向員工發信，推出相關安排以鼓勵員工接種；同時推出「齊齊打疫苗、日日有獎抽」獎勵計劃。（資料圖片）

為鼓勵市民早日接種疫苗，本港多間機構及大學各出奇謀，包括推出大量優惠。新鴻基地產主席郭炳聯向員工發信，指公司積極鼓勵員工，將會推出相關安排：

員工可在辦公時間內接種疫苗，並可在接種當日及翌日留在家中休息

已聯絡政府外展疫苗接種隊在灣仔辦公室為員工及其家屬接種疫苗

為員工提供免費接種疫苗前健康風險評估，以釋除同事對接種新冠疫苗的健康疑慮

而對於勵市民接種方面，則會在今年7月至8月期間舉行「齊齊打疫苗、日日有獎抽」獎勵計劃，總值超過1,000萬元，當中獎品包括：

iPhone 12一部連SmarTone 5G計劃（員工及公眾人士每日各一份）

集團旗下酒店餐飲現金卷

一田超市禮卷

宅度假（Staycation）酒店住宿套票

The Point積分

郭炳聯亦在信中感謝同事在過去一年新冠肺炎疫情下堅守崗位，並呼籲員工盡快接種疫苗，以築起群體免疫屏障，可安心工作和生活，享受天倫之樂；亦有助香港建立群體免疫。

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒